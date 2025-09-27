Carnea este o sursă majoră de emisii – dar puține publicații scriu despre asta, arată o analiză

Alimentele și agricultura contribuie cu o treime la emisiile globale de gaze cu efect de seră – fiind pe locul al doilea după arderea combustibililor fosili.

Și totuși, marea majoritate a relatărilor din presă despre criza climatică trec cu vederea acest sector esențial, potrivit unei noi analize de date realizate de Sentient Media.

Rezultatele sugerează că doar aproximativ un sfert dintre articolele despre climă din 11 mari publicații americane, inclusiv The Guardian, menționează alimentele și agricultura ca factori cauzatori. Iar dintre cele 940 de articole analizate, doar 36 – adică 3,8% – menționează agricultura animală sau producția de carne, cea mai mare sursă de emisii din sectorul alimentar.

Datele arată o mediatizare care ascunde un factor-cheie al crizei climatice. Producția de carne, de una singură, este responsabilă pentru aproape 60% din emisiile climatice ale sectorului alimentar și totuși impactul său este grav subestimat: un sondaj Washington Post/Universitatea din Maryland din 2023 a arătat că 74% dintre respondenții americani cred că reducerea consumului de carne are un efect mic sau inexistent asupra crizei climatice.

Sentient Media a analizat cele mai recente articole online despre schimbările climatice din 11 mari publicații americane – The Guardian, Boston Globe, Chicago Tribune, CNN, Los Angeles Times, New York Post, New York Times, Reuters, Star Tribune, Wall Street Journal și Washington Post. Articolele de opinie, materialele preluate și articolele care menționează schimbările climatice doar în treacăt au fost excluse.

Grupul final de 940 de articole a fost colectat cu ajutorul inteligenței artificiale și apoi revizuit manual pentru acuratețe. Dintre toate cauzele analizate în raport – inclusiv mineritul, producția industrială și energetică (55,9%), combustibilii fosili (47,9%) și transportul (34%) – creșterea animalelor și consumul de carne au fost de departe cel mai puțin discutate.

Redactorul-șef al Sentient Media, Jenny Splitter, care a coordonat raportul, a spus că a observat de mult această omisiune ca jurnalist ce acoperă subiecte de la intersecția dintre climă și alimentație. „Ne-am gândit că o modalitate de a începe conversația cu alți jurnaliști și redacții era să punem niște cifre pe masă”, a explicat ea.

Mark Hertsgaard, director executiv și cofondator al Covering Climate Now, o organizație non-profit care ajută redacțiile să-și consolideze raportările despre climă, a spus că publicațiile de știri zilnice întâmpină dificultăți în a sublinia cauzele profunde ale schimbărilor climatice – concentrându-se adesea pe actualizări mici în locul explicațiilor fundamentale.

„Nu e neapărat ceva rău intenționat”, a spus el. „Dar, pe măsură ce criza climatică s-a accelerat, este din ce în ce mai greu de justificat ca presa să nu explice clar că această criză este cauzată de activități umane foarte specifice – în primul rând arderea combustibililor fosili. Iar pe locul doi se află alimentele, agricultura, silvicultura.”

Hertsgaard, care relatează despre criza climatică din 1990, a spus că alimentele și agricultura au reprezentat de mult timp o „mare scăpare” în cercurile de dezbatere despre climă. Până în 2015, summitul ONU privind schimbările climatice nu a avut o secțiune dedicată agriculturii, ceea ce reflectă statutul său marginalizat în rândul factorilor de decizie, think tank-urilor și ONG-urilor – lucru care a contribuit la lipsa de informare a presei pe acest subiect, a mai spus el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













