EXCLUSIV. Cum a făcut Ovidiu Tender primii bani în 1991: săli de bingo și aparate de poker

IMPERIUL TENDER – FILIALA AFRICANĂ II. După 1990, România a devenit un loc minunat pentru cei care aveau relații și bani, iar tranziția fără sfârșit a îmbogățit multe personaje cu inițiativă.

Iar când aceste personaje nu au mai avut loc în România, s-au mutat în Africa! Aflați cum a făcut Ovidiu Tender primii bani și cum și-a extins imperiul.

Drumul pe care spune omul de afaceri că l-a ales a fost simplu: s-a întâlnit în 2010 cu ministrul de Externe senegalez ,la București, și acesta a rămas impresionat de politețea, dar și de potențialul companiilor lui Tender.

Ovidiu Tender: “-Am mers cu un avion de-al meu, cu 30 de directori de-ai mei, la ora aceea era foarte diversificată activitatea.

-Până în 2010, dvs. nu ați călcat în Senegal, nu ați avut nicio informație?

-Habar n-aveam, nimic! Atunci am început să adun informații despre Senegal. Pe mine ce mă interesa era să reușesc să găsesc o intrare. Pentru că e greu ca s-o iei de jos. Am fost primit de către președintele Wade.”

În Senegal, una dintre cele mai importante persoane de la conducere era fiul președintelui, Karim Wade. Acolo, poveștile despre beizadeaua prezidențială sunt multe. Când tatăl lui a ajuns la putere, a devenit cel mai important ministru din Guvern.

În aceeași perioadă lumea îi spunea "Domnul 15 procente", pentru că fiecare investitor care voia să vină în Senegal trebuia să treacă pe la domnul Karim Wade să poată porni o afacere în Senegal și să-i dea procent.

Ovidiu Tender: “-Eu personal l-am cunoscut pe Karim, era ministru peste vreo patru-șase ministere. El a fost foarte corect. A zis "domnule, poți să faci orice, și energie și în orice, dar în infrastructură nu te bagi că acolo avem noi ale noastre", că și aici e ca peste tot. Nicio afacere nu se făcea fără știrea lui.

-Lua comison, lua șpagă?

-Nu, mie nu mi-a cerut nimic, v-am spus unde statul avea interes, unde cheltuiai, nu se punea problema. Dacă se făcea în infrastructură, unde statul îți plătea, probabil că trebuia să dai înapoi…”

Karim Wade era poreclit ministrul "Cerulului și Pământului", pentru că el controla aproape toată economia țării africane. În 2012, atunci când tatăl sau, Abdoulaye Wade a pierdut alegerile, în Senegal au început anchetele. A fost închis pentru 3 ani și s-a refugiat în Quatar, acolo unde deține un palat. Unii spun că este în exil, alții spun că este în vacanță. Este în Qatar de doi ani și nu s-a mai întors de atunci.

Ovidiu Tender: “-Nu mi s-au deschis ușile că am ajuns la președinte, mi s-au deschis ușile pentru ce am vrut să fac. Am avut multe programe sociale, pentru că la fiecare transport la care megeam cu avioanele mele, avioane mari, duceam 2-3 tone de medicamente, am dus medici acolo, prin fundația soției mele în relație cu fundația primei doamne Wade.

-Așa s-a și presupus, că e o formă mascată de împrietenire, ca să nu-i zic șpagă…

-Nu, nu, a fost o formă reală de ajutorare a unor oameni care nu reușeau să aibă nimic.

-Așa s-a spus, că a fost modul prin care dvs. ați ajuns la Wade, îi creștea și lui prestigiul în momentul în care un investitor român venea să ajute fundația primei doamne.

-Fără discuție!

-Veneau și alegerile…

-Vă garantez că șpaga de care vorbeați, va garantez că nimeni care se duce să dea bani, nu mai dă și șpagă ca să dea bani.”

Puterea a fost preluată în 2012 de Macky Sall, cel care este acuzat acum în stradă de populație de practici ilegale prin semnarea contractului definitiv cu companiile controlate de Frank Timiș.

“-S-a vorbit că ați contribuit la ambele campanii electorale în Senegal, și la Macky Sall și la Wade.

-Nu, n-aveam de ce. Avantajul la ei e că un investitor nu este văzut că este al celui care nu mai este și de asta de astăzi este dușmanul meu. Ei înțeleg că investitorul are o poziție bună față de stat.”

Dar cum s-a îmbogățit Ovidiu Tender și a reușit să acumuleze o avere estimată la sute de milioane de euro și să-și construiască un imperiu economic chiar și în afara granițelor?

Absolvent al Institutului de Mine din Petroșani, Tender a preferat înainte de 1990 să lucreze în comerț și a ajuns șef de unitate la un hotel în Jimbolia, acolo unde se făceau bani cu ușurință. După schimbarea regimului, profitând și de relațiile tatălui sau, generalul de greniceri Vasile Tender, a închiriat autocare cu care să faciliteze micul trafic de frontieră cu Iugoslavia.

În 1991, când au început să fie vândute spațiile comerciale, a cumpărat un restaurant în centrul Timișoarei.

Ovidiu Tender: “Având restaurantul, am avut șansa să întâlnesc niște spanioli la București și la 1 august 1991 am deschis primul salon de bingo din Europa de Est. Separat de acest salon, am mai deschis încă 4 în aceeași locație. Am avut 4 săli de bingo și am adus 1.000 de automate de Poker în exploatare. La ora aceea numai bingo din Timișoara dădea atâția bani cât echivalentul unui apartament cu 4 camere pe zi. Lucrurile au mers până în 1994, în același ritm, când au început să introducă taxe pe jocurile de noroc și activitatea să scadă. Între timp m-am capitalizat suficient ca să pot să vin la București.”

În 1996, când a început "Marea privatizare", Ovidiu Tender era la București cu valizele cu bani.

Ovidiu Tender: “-Au fost licitații cu strigare, chiar pentru firme mari. Am cumpărat de exemplu o firmă care se numește Atlas Gip, de geofizică de sondă, n-a fost nicio informație ascunsă, pentru că toți cei care aveau relații și pile cumpareau restaurante, hoteluri, spații comerciale. Nimeni nu se băga în industrie.

-De unde apetența dvs. pentru industrie?

-N-a fost apetență, am luat ce-a rămas și nu interesa pe altcineva. Am cumpărat-o, dacă îmi aduc bine aminte, cu 600.000 de dolari. Este o firmă pe care am avut-o până în 2007, când am vadut-o cu 32 de milioane de euro.

-Ați investit și în zona agricolă, industrială…

-Am cumpărat IAS-uri, AGROSEM-uri…

-Agroindustriala…

-Da, tot ce am putut să cumpăr la prețuri mici, am cumpărat. Au urmat niște creșteri naturale ale economiei și o creștere naturală a valorilor.

-Dvs. aveați bani din jocuri de noroc și informațiile au fost publice, n-au fost niște informații venite de la servicii secrete, colonelul Bujor sau Măgureanu sau alte nume vehiculate.

-Nu, nu, vă dați seama eram un provincial cum spun bucureștenii, nu cunoșteam pe nimeni, eu mă mulțumeam cu ce nu luau ceilalți.

-A existat și această teorie a investitorului român susținut de servicii ca să ne rămână încă în țară niște zone de interes strategic.

-Exclus, exclus și nu este cazul meu…”

Iar imperiul lui Tender creștea cu repeziciune. Una dintre cele mai importante companii care i-a intrat în portofoliu a fost Prospecțiuni, compania care de ani de zile era specializată în geologie, explorare și servicii în special pentru industria petrolieră, dar nu numai.

“-În 2000 ați luat Prospecțiuni, aici era iar o întrebare: cum Dumnezeu statul român își vinde compania care deține monopolul hărților subsolului?

-Deci asta este o chestiune total greșită. Statul român avea depozitată arhiva de prospecțiuni geologice la societatea Prospecțiuni SA din două motive: unu - că nu aveau unde s-o țină pentru că erau pe bandă magnetică și erau niște volume imense, dar Agenția pentru Resurse Minerale avea contract cu Prospecțiuni să digitizeze această arhivă, pe care nu putea s-o facă altcineva. N-a fost niciodată proprietatea Prospecțiuni, ci a fost proprietatea statului român. Având în vedere acest scandal care s-a iscat, au decis s-o ia și s-o mute în altă parte. Vreau să vă spun că la un moment dat au făcut-o cu un excavator, și-au bătut joc de toată această arhivă, nu știu ce mai există din ea.

-A luat Tender bogăția, arhiva subsolului românesc și nu doar?

-E o prostie, e o prostie, n-are nicio legătură… Am luat-o cu 2 milioane de dolari și am capitalizat-o, în 2007, pe Bursa din București valora 430 de milioane de euro. În perioada când era prețul sus, am vândut-o și din 85 la sută am rămas cu 56 la sută și asta inseamnă alți bani cu care m-am capitalziat să fac alte afaceri.”