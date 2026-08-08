Asociaţia Naţională a Farmaciilor (NPA) din Marea Britanie a estimat că 3.400 de tone de medicamente utilizate parţial fost aruncate în perioada 2024-2025 în Anglia.

NPA, care a analizat datele furnizate de autorităţile locale din domeniul sanitar, a estimat că risipa de medicamente costă Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) cel puţin 480 de milioane de lire sterline pe an.

„Medicamentele irosite costă NHS sume semnificative în fiecare an, sume care ar putea fi investite în servicii mai bune pentru pacienţi", a declarat Olivier Picard, preşedintele NPA.

„Mai mult decât atât, risipa de medicamente poate avea consecinţe asupra mediului şi sănătăţii, iar noi putem face mult mai mult pentru a combate această problemă tot mai gravă. Imediat ce un medicament părăseşte farmacia, chiar dacă nu este utilizat şi este nedeschis, trebuie eliminat, de aceea este important ca pacienţii să primească doar medicamentele pe care sunt siguri că le vor folosi", a spus Picard.

NPA, care reprezintă 6.000 de farmacii comunitare independente din Marea Britanie, solicită ca pacienţii cu mai multe reţete reînnoite să fie supuşi unor evaluări mai frecvente, pentru identificarea medicamentelor care nu mai sunt necesare.

De asemenea, NPA i-a îndemnat pe britanici să nu "comande în exces" medicamente şi, în schimb, să solicite o altă reţetă doar atunci când acest lucru este necesar.

Dr. Rasha Abdelsalam Elshenawy, conferenţiar universitar la Universitatea din Hertfordshire, a declarat, într-un comentariu că risipa de medicamente "nu este doar o problemă financiară şi de mediu - este o problemă legată de siguranţa pacienţilor şi de rezistenţă (la medicamente). Antibioticele rămase, păstrate acasă, sunt adesea luate ulterior fără sfatul medicului, ceea ce alimentează rezistenţa la antimicrobiene, una dintre cele mai mari ameninţări la adresa medicinei moderne".

„Revizuirea periodică a medicaţiei şi prescrierea doar a ceea ce este necesar protejează pacienţii, NHS şi mediul înconjurător", a precizat ea.

Un purtător de cuvânt al NHS Anglia a declarat că instituţia pe care o reprezintă, prin serviciile sale locale, "desfăşoară campanii de reducere a risipei de medicamente, alături de eforturi mai ample de optimizare a utilizării medicamentelor", ceea ce a dus "la reducerea numărului total de medicamente care creează dependenţă prescrise în ultimul deceniu".