Interceptări din dosarul certificatelor de vaccinare false. "Oamenii nu vrea înţepaţi! Nu vrea decât patalamaua la mână"

Inquam Photos / George Calin

Cadrele medicale din Prahova inculpate în dosarul eliberării certificatelor false de vaccinare anti-COVID foloseau termenul "reţetă" atunci când se refereau la certificate.

Interceptările făcute de procurori în dosar arată că persoane din Prahova, dar şi din alte judeţe, au apelat la reţeaua de falsificatori pentru a obţine certificate care atestă imunizarea. Printre acestea se numără familii întregi, persoane care doreau să plece în vacanţă şi chiar un subofiţer în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Prahova, aşa cum reiese din documentele procurorilor. Unii dintre inculpaţi au recunoscut faptele, potrivit News.ro.

Un asistent de la un centru de vaccinare din Valea Călugărească, asistenta unui medic de familie din aceeaşi localitate şi un angajat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti ar fi pus la punct, cu ajutorul mai multor intermediari, o adevărată reţea care timp de mai multe luni a eliberat certificate false care atestau imunizarea anti-COVID.

Punctul de plecare al reţelei l-ar fi reprezentat un asistent al centrului de vaccinare din comuna Valea Călugărească. Iniţial, acesta îşi chema cunoştinţele la centru şi simula vaccinarea, contra unor sume de bani cuprinse între 100 şi 800 de lei.

"Întrucât în cursul lunii august, între X şi angajaţii Centrului s-au iscat discuţii, acestuia fiindu-i chiar interzis să mai vaccineze, inculpatului X a încheiat colaborarea cu Centrul de vaccinare. La scurt timp, aflând că la nivelul CMI XX din sat .........., fosta să colegă inculpata XX derulează proces de vaccinare generând adeverinţe fictive, a apelat la aceasta iniţial pentru a-l sprijini în principal în vederea emiterii adeverinţelor de rapel pentru beneficiarii care îi plătiseră sumele de bani cu ocazia primelor doze efectuate la Centrul de vaccinare şi pe care nu mai reuşea să îi ajute. Inculpata XX a fost de acord să îl ajute între cei doi stabilindu-se o relaţie de colaborare în virtutea căreia a fost stabilit şi tariful ce urma să fie perceput. Astfel, la XX urma să ajungă suma de 400 lei, iar X să îşi oprească 100 lei”, au notat procurorii în documentele trimise la instanţa de judecată, conform Încheierii penale redactate de Tribunalul Prahova.

În reţea a fost cooptat şi un angajat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, una dintre principalele surse de "clienţi" pentru cei doi.

"XX, angajat al Spitalului Judeţean de mai bine de 15 ani, a reprezentat o sursă importantă de clienţi pentru sistemul de vaccinare fictivă creat de cei doi inculpaţi, acesta folosindu-se de poziţia să pentru a racola persoane interesate de obţinerea adeverinţelor, sprijinindu-i în acest scop, în scopul obţinerii de venituri inclusiv pentru sine. Aşa cum rezultă din declaraţiile suspectilor audiaţi, el era cel care însoţea la Centrul de Vaccinare un număr foarte mare de beneficiari, care veneau inclusiv din alte judeţe ale ţării”, au susţinut procurorii în faţa instanţei de judecată.

În cele din urmă, persoanele care doreau certificate nici nu mai erau nevoite să se prezinte la centru, totul desfăşurându-se prin WhatsApp.

Aceleaşi documente arată că asistenta medicului de familie opera în registrul de vaccinări fără ca medicul să ştie. Ea şi-a recunoscut faptele în faţa anchetatorilor.

"Pentru a nu atrage atenţia medicului XX asupra activitatii sale, inculpata XX nu genera un număr mare de adeverinţe odată, ci doar atunci când rămâneau doze nefolosite, ceea ce se întâmpla însă foarte des. Fiind audiată, inculpata XX a recunoscut în totalitate săvârşirea faptelor, având o atitudine sinceră”, se arată în documentul citat.

Un alt inculpat a recunoscut faptele, însă a negat că ar fi primit bani.

Conform procurorilor, introducerea vaccinului Johnson&Johnson, pentru care este necesară doar o doză, a simplificat activitatea infracţională a inculpaţilor.

Zeci de persoane, în multe cazuri familii întregi, au fost identificate printre aşa-zişii beneficiari ai certificatelor. Din documente reiese că inclusiv un angajat pe postul de subofiţer în cadrul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Prahova a primit astfel de certificat, dar şi oameni care au permis de şedere şi nu carte de identitate de România.

În unele cazuri, oamenii puneau presiune pe membrii reţelei pentru a elibera certificatele pentru că îşi cumpăraseră vacanţe în străinătate. În alte cazuri, oameni care nici nu se aflau în ţară apar ca fiind vaccinaţi.

Astfel, probele strânse de anchetatori arată inclusiv că, în zilele în care apar ca fiind vaccinaţi, telefoanele unora dintre beneficiarii certificatelor de vaccinare false au fost localizate în alte zone decât Valea Călugărească, unde ei s-ar fi aflat pentru a fi vaccinaţi. Mai mult, au fost cazuri în care datele puse la dispoziţia anchetatorilor de către operatorii de telefonie mobilă au arătat că o persoană care s-ar fi vaccinat la centrul din Prahova se afla în realitate în afara ţării, toate convorbirile de pe numărul de telefon al acesteia realizându-se în roaming.

Interceptările făcute de anchetatori în dosar arată că inculpaţii primeau fie fizic, fie pe WhatsApp copii după documentele de identitate şi erau chiar dispuşi să descarce certificatul european de vaccinare pentru clienţii lor.

"Oamenii nu vrea înţepaţi. Nu vrea decât patalamaua la mână. Să apară în sistem că sunt vaccinaţi”, spune, la un moment dat, unul dintre inculpaţi.

În plus, anchetatorii au surprins inclusiv convorbiri telefonice în care inculpaţii se plângeau unul altuia de faptul că erau nevoiţi să aştepte din cauza unor probleme organizatorice şi, din acest motiv, pierdeau bani, aşa cum arată interceptările.

"Discuţie din data de 22.07.2021, ora 16.22.40

XX Ce zice ăsta? Dăm drumu’? Că m-a zăpăcit ăştia! Pierd dracu’ o grămadă!

XX: Da, mă, ţi-am zis! Dă săptămâna viitoare, mi-a zis. Deocamdată trebuie să se termine cu rapelurile cu toată lumea.

XX Nu mai vorbi! Zi mai pe ocolite, aşa! Am înţeles!

XX: Da!

XX De săptămâna viitoare dăm drumu’ sigur, nu?

XX: Da!

XX Ca să ştiu că…mi-a venit acuma vreo 3

XX: Da. Spune-i. Dă săptămâna viitoare, marţi, miercuri

XX Avem câţiva. Avem chiar ca-lumea!

XX: Bine, hai!

XX Şi vedem noi cum facem. Ne înţelegem noi! Hai!”.

Alte interceptări arată că asistenţii medicali au avut de dat explicaţii celor pe care i-au lăsat să aştepte pentru certificate şi, ameninţaţi fiind că vor fi demascaţi, au ameninţat, la rândul lor.

"XX: Stai, mă, că eu am schimbat şi telefonul, nu tre să mă iei aşa, dacă vrei..

XX: De atâtea luni de zile la toţi le-ai făcut, fii atent că mă duc frumos acolo şi zic tot!

XX: Poţi să te duci, poţi să te duci, oricum, dacă te duci .. faci şi tu că ai acceptat, şi eu că am făcut, nu-i problemă! Deci nu începe! Spuneţi-mi vă rog numele, că toată lumea ..

XX:...puteai să-l şi faci...

XX: Lasă-mă, mă, 2 milioane jumate, pot să ţi-i dau!

(..)

XX: Are foarte mare importanţă! Are foarte mare importanţă că nu stau să o lălăiesc eu...Ai venit cu o recomandare!

XX: Am fost din partea lui XX!

XX: E, vezi, din partea lui X mulţi mi-au făcut probleme... Haide, că nu o mai lălăim, trimite-mi pe whatsapp şi.. băi, trimite-mi pe whatsapp şi spui aşa, că dacă nu, nu am atâta frică! O păţesc şi eu, o păţeşti şi tu! Şi toţi care aţi făcut! Şi tu că ai dat, şi eu că am primit! Asta e!”



Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din IPJ Prahova a descoperit această reţea de persoane care falsificau certificate de vaccinare anti-COVID în timp ce poliţiştii anchetau activitatea infracţională a unor cadre medicale suspectate că eliberau concedii medicale.