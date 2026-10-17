În același timp, inteligența artificială schimbă modul de lucru, iar un studiu arată că pentru unii angajați, vine și cu un volum mai mare de muncă și uneori cu reducerea interacțiunilor cu colegii.

Inteligența artificială face parte din viața acestor tineri care o folosesc pentru proiecte la facultate sau diverse curiozități.

Băiat: „Aproape zilnic. Căut diferite informații în viața de zi cu zi, nu știu, cum ar fi, exact, la facultate să-mi structurez materia sau planuri pentru viitor”.

De altfel, inteligența artificială este folosită mai mult în viața personală, arată un studiu realizat de o companie internațională de consultanță. 85% dintre cei care au răspuns spun că au folosit astfel de instrumente acasă, în timp ce la serviciu procentul este de 58%. Totuși, utilizarea la locul de muncă a crescut față de anul trecut cu 16%.

Băieți: „Eu, cel puțin, folosesc aproape zilnic inteligență artificială. În principal ca să mă documentez, folosesc, caut informații și îmi răspunde instant, nu mai trebuie să stau să caut eu fiecare informație. Se simte o diferență față de cum era înainte, când inteligența artificială nu era atât de avansată”.

Însă doar 17% dintre angajați folosesc zilnic inteligența artificială la serviciu. Unul din patru spune că nu are suficiente ocazii să o folosească, iar 11% dintre angajați consideră că nu au competențele necesare.

Oana Munteanu, director servicii de consultanță resurse umane: „Există un segment din populație și implicit dintre angajatori care dau acces la foarte multe instrumente și o dau într-un mod responsabil, ca să zic așa, adică instrumente care sunt securizate, dar sunt și foarte mulți angajatori care fie nu oferă un acces la instrumente profesionale de inteligență artificială, nu dau spațiu angajaților să experimenteze. Orice tehnologie care a fost implementate de a lungul timpurilor a înlocuit o parte din munca umană și acum sunt două poziționări față de acest subiect. Fie ne lăsăm conduși de valul de tehnologie, fie ne adaptăm”.

Inteligența artificială poate aduce însă și presiuni suplimentare. Un alt studiu arată că 40% dintre angajații care folosesc tehnologia la nivel avansat spun că volumul lor de muncă a crescut. În același timp, 47% dintre aceștia afirmă că inteligența artificială a dus și la reducerea interacțiunilor cu colegii.

Primul studiu a fost realizat în România, în mai și iunie, pe un eșantion de 447 de angajați. Al doilea a inclus peste 5.000 de angajați din zece țări.