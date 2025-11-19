Gândaci filmați de pacienți într-un salon al spitalului din Slatina. Ce a descoperit DSP în urma unor verificări

Direcţia de Sănătate Publică Olt a făcut verificări la spitalul din Slatina, după ce în spaţiul public au apărut imagini cu gândaci într-un salon. Inspectorii spun că nu au găsit insecte, dar au constatat nereguli într-una dintre secțiile medicale.

Imaginile ar fi fost surprinse de pacienţi în urmă cu câteva zile, la secţia de urologie.

Gândacii au fost filmaţi pe pereţi, lângă patul oamenilor, pe tocul uşii şi chiar pe telecomanda aşezată pe noptieră.

În plus, în imagini apar şi băile din aceeaşi secţie, care par insalubre.

După apariţia imaginilor, inspectorii DSP au mers în control. Ei au dat un avertisment unităţii medicale, din cauza condiţiilor din grupurile sanitare, dar şi din saloane. Spun însă că nu au văzut gândaci.

Totuşi, pacienţii au fost mutaţi la un alt etaj al spitalului.

Pe de altă parte, conducerea unităţii susţine că se fac în această perioadă mai multe acţiuni de dezinsecţie, care au fost începute la acum câteva săptămâni. Renovarea în schimb a fost amânată din cauza unor contracte şi nu se ştie când vor fi reabilitate saloanele.

