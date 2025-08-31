Cicadele: insectele misterioase care cântă vara. Tot ce trebuie să știi despre cum arată și sunetul pe care îl scot

Cicadele sunt insecte fascinante, cunoscute pentru sunetele lor ritmate ce însoțesc zilele toride de vară. Aceste creaturi unice atrag atenția prin comportamentul lor misterios, ciclul de viață neobișnuit și rolul important pe care îl joacă în ecosistem.

În zilele toride de vară, zgomotul puternic care se aude din copaci vine de la cicade, unele dintre cele mai cunoscute insecte cântătoare.

Ele petrec ani de zile sub pământ, iar la suprafață apar doar pentru o perioadă scurtă. Deși sunt ușor de recunoscut după sunetul asurzitor, puțini știu cum arată, cât trăiesc sau de ce cântă atât de intens.

Ce sunt cicadele

Cicadele sunt insecte cunoscute pentru sunetul foarte puternic pe care masculii îl produc în zilele de vară. Fac parte din familia Cicadidae și sunt înrudite cu ploșnițele și afidele. Au un corp robust, cap lat, două perechi de aripi transparente și ochi mari, poziționați pe lateralele capului. În lume au fost identificate peste 3.000 de specii, răspândite aproape pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Specialiștii împart cicadele în două mari categorii: cele “anuale”, care apar în fiecare vară, și cele “periodice”, care rămân ani buni ascunse sub pământ înainte de a ieși simultan la suprafață. Indiferent de tip, cicadele sunt inofensive: nu mușcă și nu înțeapă, iar singurul lucru prin care se fac remarcate este cântecul lor.

Cum arată și unde trăiesc

La o privire mai atentă, cicadele se recunosc ușor. Cele mai multe specii au între 2 și 5 centimetri, dar anvergura aripilor poate depăși 15 cm. Recordul îl deține Megapomponia imperatoria, o specie tropicală care ajunge la aproape 20 cm. Un detaliu interesant este că cicadele au cinci ochi: doi mari și trei mici, dispuși în formă de triunghi. Se hrănesc printr-un rostru subțire, cu care sug seva copacilor și a arbuștilor, conform Treehugger.com.

Ca habitat, cicadele preferă zonele calde și însorite. În Europa există aproximativ 60 de specii, iar în România se întâlnesc mai ales în sud și sud-est, în zonele de câmpie și deal. Vara pot fi observate pe trunchiurile copacilor, unde se camuflează perfect. Adesea rămân pe scoarță doar exoscheletele lor goale, semn că insectele adulte au ieșit la lumină.

Shutterstock

Cât trăiesc cicadele

Ciclul de viață este partea cea mai spectaculoasă. În România, cicadele petrec patru ani sub pământ ca larve, iar adulții trăiesc doar câteva săptămâni. În America de Nord există specii periodice care ies la suprafață după 13 sau chiar 17 ani. Atunci apar miliarde de indivizi deodată, un fenomen spectaculos care transformă pădurile într-un concert natural.

Ce sunet scot cicadele și de ce sunt atât de zgomotoase

Cicadele sunt recunoscute pentru țiuitul lor puternic, un bâzâit continuu care, atunci când se adună mai multe exemplare, poate deveni asurzitor. Doar masculii cântă, iar motivul este simplu: sunetul lor este un apel de împerechere, menit să atragă femelele.

Mecanismul prin care scot zgomotul este diferit de cel al greierilor. În timp ce greierii își freacă aripile, cicadele folosesc niște organe speciale de pe abdomen, numite țimbale. Aceste membrane subțiri sunt puse în vibrație de mușchi puternici, care se contractă extrem de rapid, până la 400 de vibrații pe secundă. Rezultatul este un bâzâit continuu, specific fiecărei specii.

Un alt detaliu fascinant este că abdomenul masculului este gol pe interior și funcționează ca o cutie de rezonanță. Practic, corpul cicadei acționează ca un instrument muzical natural, care amplifică și mai mult sunetul produs. Chiar și tuburile respiratorii interne contribuie la volum. În acest fel, fiecare specie are „melodia” ei, cu tonalitate și ritm propriu, recunoscut de femele.

Cele mai multe cicade cântă ziua, în plin soare, pentru că au nevoie de căldură pentru a-și activa mușchii. În zonele tropicale, unele specii pot continua concertul și seara, dacă temperaturile rămân ridicate. În plus, masculii tind să „concureze” între ei, încercând să fie mai puternici.

Volumul este impresionant: un singur mascul poate atinge peste 100 de decibeli, iar un cor de cicade poate ajunge la 120 dB, la fel de zgomotos ca un ferăstrău electric sau un concert rock. Pe lângă cântecul de împerechere, cicadele pot scoate și alte sunete: un țipăt scurt de alarmă atunci când sunt prinse sau mici clinchete cu aripile, emise de femele pentru a răspunde masculilor.

Diferența între cicade și greieri

Deși ambele sunt insecte asociate cu sunetele verii, cicadele și greierii nu au multe lucruri în comun. Prima diferență este clasificarea: cicadele aparțin ordinului Hemiptera, alături de ploșnițe și afide, în timp ce greierii fac parte din ordinul Orthoptera, fiind rude cu lăcustele. Practic, nu sunt deloc apropiați ca înrudire, chiar dacă tradiția populară i-a confundat adesea.

Și modul în care produc sunetul este complet diferit. Greierii „ciripesc” frecându-și aripile între ele, un proces numit stridulație. Cicadele însă au organe speciale, numite țimbale, aflate pe abdomen. Prin contracția rapidă a unor mușchi, aceste membrane vibrează și creează un bâzâit continuu, mult mai puternic decât cel al greierilor.

Volumul și momentul zilei când cântă sunt alte diferențe. Cicadele sunt cele mai zgomotoase insecte din lume, cu un sunet care poate ajunge la peste 100 de decibeli. Ele cântă ziua, mai ales în orele caniculare, în timp ce greierii preferă noaptea și serile liniștite. Astfel, „vuietul” cicadelor din copaci nu trebuie confundat cu melodia nocturnă a greierilor din iarbă.

Și la aspect deosebirile sunt evidente. Cicadele sunt mai mari, cu cap lat și ochi proeminenți, având două perechi de aripi transparente. Greierii au corp mai subțire, culoare brună sau negricioasă și picioare lungi pentru sărit. Antenele lor sunt subțiri și mai lungi decât corpul, spre deosebire de cele scurte ale cicadelor, conform Smithsonianmag.com.

Nici hrana nu e aceeași. Cicadele se hrănesc exclusiv cu seva plantelor, pe când greierii rod frunze și ierburi, fiind uneori chiar omnivori. De asemenea, ciclul de viață al cicadelor durează ani de zile, petrecuți sub pământ ca nimfe, în timp ce greierii trăiesc doar câteva luni.

Curiozități fascinante despre cicade

Cicadele sunt considerate campioane ale longevității în lumea insectelor. Speciile periodice din America de Nord pot rămâne sub pământ chiar 17 ani, un record greu de egalat. În contrast, majoritatea insectelor, precum fluturii sau gândacii, trăiesc doar câteva săptămâni sau luni. Practic, cicada petrece aproape toată viața în subteran, iar perioada de adult, când cântă și se reproduce, durează doar câteva săptămâni.

Un alt aspect impresionant este volumul sunetului. Cicadele sunt cele mai zgomotoase insecte cunoscute. Speciile mari pot atinge 110–120 de decibeli, adică la fel de tare ca un motoferăstrău sau ca sirena unei ambulanțe. Deși par periculoase pentru auz, ele stau de obicei în vârful copacilor, la distanță de oameni.

Aripile cicadelor ascund și ele secrete uimitoare. Suprafața lor este acoperită cu nanostructuri care resping apa și praful, astfel încât aripile se curăță singure la contactul cu picăturile de ploaie. Mai mult, aceste structuri microscopice pot distruge bacteriile, transformând aripa cicadei într-o suprafață antibacteriană naturală. Descoperirea i-a inspirat pe cercetători să dezvolte materiale cu proprietăți similare.

În unele culturi, cicadele au fost folosite și ca aliment sau leac. În Asia și Africa sunt consumate prăjite, fiind o sursă bună de proteine. În zona mediteraneană, cicadele uscate erau folosite odinioară în infuzii cu rol medicinal. Chiar dacă uneori sunt văzute ca deranjante, cicadele aduc beneficii naturii. Ele aerisesc solul, îmbogățesc terenurile cu nutrienți după moarte și devin hrană pentru păsări, mamifere sau reptile.

Sunt sau nu periculoase cicadele pentru oameni

Cicadele nu reprezintă un pericol pentru oameni. Chiar dacă au dimensiuni mai mari decât alte insecte și zboară uneori haotic, ele nu atacă și nu pot răni. Aparatul lor bucal este adaptat doar pentru a suge seva plantelor, așa că nu mușcă și nu înțeapă pielea umană.

Nu sunt veninoase și nici toxice. În zilele toride, se poate întâmpla ca o cicadă să aterizeze accidental pe haine, dar nu provoacă altceva decât o sperietură trecătoare.

