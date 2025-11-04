INS: Prețurile producției industriale au crescut în septembrie 2025. Energia și apa au înregistrat cele mai mari scumpiri

În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

„În luna septembrie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,9% faţă de luna august 2025. În luna septembrie 2025, comparativ cu luna septembrie 2024, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 6,1%”, arată datele INS.

Industria extractivă s-a ieftinit în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024 cu 2,22%, şi cu 0,36% faţă de august 2025. La această categorie cel mai mult s-a scumpit extracţia cărbunelui superior şi inferior, cu 7,94%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 4,19% faţă de august 2025. Cel mai mult s-a ieftinit extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 8,08%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,41% faţă de august 2025.

Industria prelucrătoare s-a scumpit cu 3,80%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,04% faţă de august 2025. Aici, cel mai mul s-a scumpit prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite, cu 9,03%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,93% faţă de august 2025.

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a scumpit cu 13,06%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 3,12%, faţă de august 2025.

Captarea, tratarea şi distribuţia apei s-a scumpit cu 10,21%, în septembrie 2025 faţă de septembrie 2024, şi cu 0,03% faţă de august 2025.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













