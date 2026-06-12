Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul este restricţionat pe a doua bandă pe Autostrada A10 sensul Turda - Sebeş, la kilometrul 66, în zona localităţii Bogata, judeţul Cluj, din cauza unei coliziuni între două ansambluri auto. Incidentul nu s-a soldat cu victime. Se circulă dirijat pe prima bandă, estimându-se reluarea traficului în condiţii normale după ora 08:00.

Totodată, pe multe artere rutiere se circulă în condiţii de ploaie, pe alocuri torenţială, vizibilitatea fiind redusă.

”Pentru a preveni producerea accidentelor rutiere pe drumurile publice, este necesar ca fiecare manevră în trafic să fie efectuată numai după o temeinică asigurare. În situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă din cauza stropilor de ploaie, folosirea luminilor de către ceilalţi conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurării la schimbarea direcţiei de mers”, au transmis poliţiştii rutieri.

De asemenea, ei le-au recomandat şoferilor să adapteze viteza la condiţiile meteo-rutiere, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să se asigure corespunzător înainte de schimbarea direcţiei, să evite manevrele riscante şi să adopte o conduită preventivă/anticipativă pe parcursul deplasării.