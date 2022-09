Indignare în toată lumea, după ce o tânără din Iran a murit, după ce a fost bătută de poliția morală pentru ținută

Mahsa Amini călătorea cu familia ei din provincia de vest a Iranului Kurdistan în capitala Teheran, pentru a-şi vizita rudele, când ar fi fost arestată pentru că nu a respectat regulile stricte privind vestimentaţia femeilor.

Martorii au relatat că Amini a fost bătută în duba poliţiei, o acuzaţie pe care poliţia o neagă, notează News.ro.

Informaţia vine la câteva săptămâni după ce preşedintele Iranului, Ebrahim Raisi, a dispus diminuarea drepturilor femeilor şi a cerut o aplicare mai strictă a codului vestimentar obligatoriu al ţării, care impune tuturor femeilor să aibă capul acoperit cu hijab, încă de la revoluţia islamică din 1979.

Familia lui Amini a fost anunţată că a fost dusă la spital la câteva ore după arestare. A fost transferată la o unitate de terapie intensivă a spitalului Kasra.

Potrivit Hrana, o organizaţie iraniană pentru drepturile omului, familiei lui Amini i s-a spus în timpul arestării ei că va fi eliberată după o „sesiune de reeducare”.

Poliţia a spus ulterior că Amini a suferit un infarct. Cu toate acestea, familia lui Amini a contestat acest lucru şi a spus că femeia este sănătoasă şi nu a avut probleme de sănătate.

Amini a fost în comă după ce a ajuns la spital, a spus familia ei, adăugând că personalul spitalului le-a spus că era în moarte cerebrală.

Pe reţelele sociale au circulat fotografii cu Amini întinsă pe patul de spital, în comă, cu bandaje în jurul capului şi tuburi de oxigen. Oamenii din toată lumea au comentat situația și s-au declarat șocați de ceea ce s-a întâmplat. Mai mult, spitalizarea şi moartea ei au provocat critici celebrităţilor şi politicienilor iranieni. Mahmoud Sadeghi, un politician reformist şi fost deputat, i-a cerut liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, să se pronunţe asupra cazului lui Amini.

„Ce spune liderul suprem, care a denunţat pe bună dreptate poliţia americană din cauza morţii lui George Floyd, despre tratamentul aplicat lui Mahsa Amini de către poliţia iraniană?” Sadeghi a postat vineri pe Twitter.

Ministerul de Interne şi procurorul Teheranului au lansat anchete în acest caz după un ordin de la Raisi, a informat presa de stat.

Casa Albă consideră că moartea unei femei iraniene în vârstă de 22 de ani Mahsa Amini, după arestarea acesteia, este "de neiertat", a declarat vineri Jake Sullivan, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui american Joe Biden, relatează AFP.

"Vom continua să-i tragem la răspundere pe liderii iranieni pentru astfel de abuzuri ale drepturilor omului", a scris Jake Sullivan pe Twitter.

Raisi a semnat pe 15 august un decret care instituie restricţii privind vestimentaţia femeilor şi prevede pedepse mai aspre pentru încălcarea acestui cod atât în ​​public, cât şi online.

Femei au fost arestate în toată ţara după „Ziua naţională a hijabului şi a castităţii” declarată pe 12 iulie. Una dintre femei a fost Sepideh Rashno, o scriitoare şi artistă care ar fi fost bătută şi torturată în arest înainte de a fi forţată să-şi ceară scuze la televizor.

Grupurile pentru drepturile omului au relatat că forţe de securitate suplimentare au fost desfăşurate în afara spitalului Kasra.

