Incidentul de la Ambasada Rusiei. Medicul din Pitești care a alertat forțele antitero nu se afla sub influența drogurilor

25-10-2025 | 19:21
medic ambasada

Medicul din Pitești, care a pus pe jar miercuri noaptea Jandarmeria și Brigada Antiteroristă la Ambasada Federației Ruse, nu era sub influența substanțelor psihoactive.

Ovidiu Oanță

Confirmarea, susține stomatologul, vine chiar de la legiștii constănțeni, care i-au analizat probele de sânge recoltate după ce drug-testul folosit de agenții de la Rutieră ar fi indicat prezența a două substanțe interzise.

În plus, bărbatul de 53 de ani a declarat pentru Știrile PRO TV că nu intenționa să intre forțat în curtea Ambasadei Rusiei, ci doar să întoarcă mașina, dar jandarmul care asigura paza ar fi interpretat manevra eronat și ar fi crezut că este un incident de securitate.

Trecerea la ora de iarnă 2025. Ceasurile se dau înapoi și avem mai mult timp de odihnă. Cum profităm de ora în plus de somn

Reacția medicului care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei de la București. Nu a primit nicio restricție
Reacția medicului care a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei de la București. Nu a primit nicio restricție

Incident de securitate la Ambasada Federației Ruse din Capitală. Un medic stomatolog din Pitești a pus în alertă Jandarmeria și Brigada Antiteroristă a SRI, după ce ar fi încercat să intre cu mașina în poarta reprezentanței diplomatice.

Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat
Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat

Incident de securitate la Ambasada Rusiei de la București. Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive ar fi încercat să intre în noaptea de miercuri spre joi, cu maşina în porţile misiunii diplomatice.

Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior
Incident la Ambasada Rusiei din București. Un bărbat drogat a încercat să pătrundă cu forța, în interior

Un bărbat a încercat să intre cu forța în interiorul Ambasadei Rusiei din București, aflată în Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15. La fața locului a ajuns și Brigada Antiteroristă.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație în anumite zone din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”
Trimisul lui Vladimir Putin la Washington: Un acord de pace ”este aproape”, ”o soluție diplomatică”

Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică, a declarat că Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de a ajunge la o soluție diplomatică pentru a pune capăt războiului.

România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei
România trece la ora de iarnă. Uniunea Europeană ar putea relua discuțiile despre renunțarea la schimbarea orei

În noaptea dinspre sâmbătă spre duminică trecem la ora de iarnă. Dăm ceasurile înapoi și ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. În ultimele decenii, mai multe țări din lume au renunțat la schimbarea orei.

