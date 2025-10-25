Incidentul de la Ambasada Rusiei. Medicul din Pitești care a alertat forțele antitero nu se afla sub influența drogurilor

Medicul din Pitești, care a pus pe jar miercuri noaptea Jandarmeria și Brigada Antiteroristă la Ambasada Federației Ruse, nu era sub influența substanțelor psihoactive.

Confirmarea, susține stomatologul, vine chiar de la legiștii constănțeni, care i-au analizat probele de sânge recoltate după ce drug-testul folosit de agenții de la Rutieră ar fi indicat prezența a două substanțe interzise.

În plus, bărbatul de 53 de ani a declarat pentru Știrile PRO TV că nu intenționa să intre forțat în curtea Ambasadei Rusiei, ci doar să întoarcă mașina, dar jandarmul care asigura paza ar fi interpretat manevra eronat și ar fi crezut că este un incident de securitate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













