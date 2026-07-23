Colegii săi au intervenit imediat pentru a-i acorda ajutor, iar momentul s-a petrecut cu puțin timp înainte de sosirea delegației indiene. Președintele Nicușor Dan s-a interesat de starea ei. Ea a primit îngrijiri medicale la fața locului și, pentru orice eventualitate, a fost trimisă la spital, dar starea ei de sănătate este una stabilă.

Incidentul a avut loc în cadrul vizitei de stat pe care președinta Indiei o efectuează în România la invitația președintelui Nicușor Dan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile dintre cei doi șefi de stat vizează consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și India, precum și dezvoltarea cooperării în domenii precum economia, cultura, educația, cercetarea și inovarea.

Vizita are o semnificație aparte pentru relațiile bilaterale, fiind prima vizită a unui președinte indian în România după aproximativ două decenii.

Cea mai recentă vizită a unui şef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui preşedinte al Republicii India în România.