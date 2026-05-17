Alarma s-a dat în jurul orei 3 dimineața, în cartierul Ferentari din Capitală. Focul a pornit de la un grup de locuințe lipite una de cealaltă.

Salvatorii s-au deplasat la locul incendiului cu 14 autospeciale, dar s-au văzut nevoiți să suplimenteze numărul.

Sublocotenent Ștefan Eduard- Purtător de cuvânt ISU B-IF: Datorită condițiilor meteorologice precum și a dispunerii imobilelor, incendiul s-a propagat la mai multe locuințe.

Din acest motiv, intervenția s-a făcut pe două străzi paralele. Flăcările au distrus o suprafață de 800 de metri pătrați.

Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum. Toate imobilele sunt locuite, însă nu au fost identificate victime. Incendiul a fost localizat după mai bine de două ore.