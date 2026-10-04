Proprietarii spun că investesc mii de euro pentru întreținerea acestor bijuterii, pe lângă sumele considerabile plătite atunci când le-au achiziționat.

Un Cadillac Eldorado din 1972 - al cărui motor funcționează perfect - a stârnit curiozitatea vizitatorilor. Proprietarul l-a cumpărat din Belgia și este tare mândru de el.

Proprietar mașină: „Mi-a trebuit să am o mașină americană, mare, decapotabilă, și după un an de zile am găsit mașina pe placul meu, undeva la 30-35.000 de euro, depinde cât e renovată, poți să bagi bani să valoreze și 200.000.”

A atras atenția și o mașină fabricată în 1980, în Germania, mai ales că interiorul este cel cu care a ieșit pe poarta fabricii.

Eduard, proprietar mașină: „80% are vopseaua originală, am achiziționat-o din Germania și, ca valoare, modelul acesta se vinde cu prețuri de 60.000 de euro în sus.”

Și un bărbat din Cluj se mândrește cu mașina cumpărată din Suedia.

Liviu, proprietar mașină: „Mașina are peste 200.000 de km, cum e și normal pentru o mașină de peste 40 și ceva de ani, am achiziționat-o acum trei ani de la o persoană privată din Suedia, am parcurs chiar și Transfăgărășanul cu ea.”

Mihai, proprietar mașină: „Eu am adus-o din Spania, mașinuța, mi-a plăcut foarte mult, astea sunt mașini care îți aduc aminte de tatăl meu, de bunicul meu.”

Vizitator: „Foarte întreținute, în comparație cu vârstele lor, sunt niște bijuterii pe roți care cer niște sacrificii mari ca să le întreții.”

Vizitatori: „Sunt întreținute, sunt păstrate, sunt așa ca altădată.”

„Este o pasiune foarte scumpă, cred că fiecare model retro are și o valoare emoțională și bănească foarte mare.”

Pasionații spun însă că valoarea mașinilor de epocă... nu se măsoară în bani.