Incendiu la o casă din Sectorul 2. Intervin 11 autospeciale de pompieri

Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2.

"Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilităţi de propagare la o clădire învecinată", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Au fost alertate nouă autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD.

Până în momentul de faţă nu sunt informaţii legate de victime.

