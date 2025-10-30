Incendiu la o casă din Sectorul 2. Intervin 11 autospeciale de pompieri

Stiri actuale
30-10-2025 | 09:16
×
Codul embed a fost copiat

Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu produs la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2.

autor
Stirileprotv

"Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilităţi de propagare la o clădire învecinată", informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Au fost alertate nouă autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD.

Până în momentul de faţă nu sunt informaţii legate de victime.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, incendiu,

Dată publicare: 30-10-2025 09:13

Articol recomandat de sport.ro
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Italienii s-au lămurit în privința lui Cristi Chivu, după încă o etapă la Inter Milano
Citește și...
Camerele video l-au dat de gol. Prins de polițiști în fapt, un bărbat a fost amendat cu 30.000 lei în București. FOTO
Stiri actuale
Camerele video l-au dat de gol. Prins de polițiști în fapt, un bărbat a fost amendat cu 30.000 lei în București. FOTO

O autoutilitară a fost confiscată în noaptea de miercuri spre joi, în Sectorul 6 din București, după ce șoferul a fost surprins în timp ce arunca deșeuri pe spațiul verde.

Doi minori, loviți pe o trecere de pietoni din Brașov. La volan se afla un bărbat de 78 de ani care ar fi avut viteză
Stiri actuale
Doi minori, loviți pe o trecere de pietoni din Brașov. La volan se afla un bărbat de 78 de ani care ar fi avut viteză

Doi minori au ajuns aseară la spital, după ce au fost loviți de o mașină, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc în Brașov, iar la volan se afla un bărbat de 78 de ani, care, spun martorii, circula cu viteză.

Consiliul Europei cere României un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli
Stiri actuale
Consiliul Europei cere României un sistem național de monitorizare a incidentelor rasiste și anti-LGBT în școli

Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a Intoleranţei (ECRI) recomandă României, într-un raport publicat joi, să pună în aplicare un sistem naţional de monitorizare a incidentelor rasiste şi anti-LGBT în şcoli. 

Recomandări
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. „Strada” care a cerut o altă clasă politică pare că a uitat idealul sau e anulată prin vot

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 ani de la Colectiv. Lăsați fără Dreptate de Justiție. Vinovați declarați nevinovați, dosare uitate

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft
INCENDIU IN COLECTIV
România, la 10 de la Colectiv. Au promis spitale pentru marii arși, nu s-a construit nimic. Securitatea la incendiu, un moft

S-au împlinit 10 de ani de la cea mai mare tragedie produsă în România după 1989. 65 de tineri au murit în urma incendiului din clubul Colectiv, incendiu care a scos la iveală unele dintre cele mai grave probleme ale societății după Revoluția din 1989.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Octombrie 2025

45:31

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28