”S-au retras de la locul incendiului forţele aflate în sprijin, răman doar cele de la Detaşamentul de Pompieri Turda şi va fi schimbat personalul care a intervenit, cu personalul de la permanenţă pentru supravevherea zonei, precum si lichidarea focarelor ascumse”, a transmis ISU Cluj, într-o actualizare a situaţiei.

Au ars aproximativ 20 de locuinte (baraci), a căror suprafaţă însumează aproximativ 500 mp.

”Intervenţia pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor mai departe de limitele in care au fost găsite, se lucrează în continuare pentru identificarea si lichidarea tuturor focarelor ascunse”, au precizat pompierii.

Şase personane au fost consultate de către echipajele SMURD şi SAJ.

”Acesta era în stare de conştienţă şi cooperant. Suplimentar fata de persoana transportata la spital mentionata anterior, un al doilea barbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, care s-a prezentat la echipajul SMURD cu o plagă la mana, urmează sa fie transportat la spital pentru îngrijri medicale”, a anunţat sursa citată.