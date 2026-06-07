În acest scop, Guvernul Moldovei pregăteşte modificări legislative care să permită parteneriate public-private şi investiţii străine în industria de apărare. Afirmaţiile au fost făcute de preşedinta Maia Sandu la podcastul „Raport”, potrivit NewsMaker.

Maia Sandu a spus că Republica Moldova trebuie să-şi consolideze sistemul anti-drone şi sistemul de bruiaj pentru a putea combate dronele ruseşti care încalcă spaţiul aerian naţional.

„Trebuie să începem să producem drone care să intercepteze şi să doboare dronele. (…) Am solicitat Guvernului, în special în contextul ultimelor întâmplări, să pregătească modificarea legislaţiei. Pentru că, pe de o parte, statul trebuie să producă aceste drone şi anti-drone, dar pe de altă parte, trebuie să permitem şi sectorului privat. De exemplu, statul nostru nu are tehnologiile acestea noi, nu avem experţi, pentru că nu am pregătit asemenea experţi. Dar sunt investitori străini care au aceste tehnologii, doar că legea nu permite astăzi… Nu există o lege care să permită aceste parteneriate public-private între stat şi investitori sau chiar investiţii străine. (…) O să modificăm legea şi o să încercăm să atragem investiţii, în primul rând ca să facem aceste parteneriate public-private, dar poate reuşim să atragem şi nişte investiţii străine. Pentru că este nevoie să avem aceste drone interceptoare care combat dronele care vin tot mai des pe teritoriul ţării noastre şi creează pericole reale”, a declarat Sandu.

Maia Sandu a precizat că Republica Moldova ar putea apela inclusiv la Ucraina, care a dezvoltat una dintre cele mai avansate industrii de drone, pe fondul invaziei ruse. „O să încercăm să obţinem şi de la ei tehnologia în măsura în care noi avem capacitate, pentru că, ca să poţi să faci ceva cu tehnologia aceea, trebuie întâi să creezi aici o echipă de minimă expertiză cu care să se lucreze”, a spus ea.

De la începutul invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei, zeci de drone asociate atacurilor lansate de Federaţia Rusă au survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova, iar unele dintre acestea au căzut sau au explodat pe teritoriul ţării. Cel mai recent caz de încălcare a spaţiului aerian naţional a avut loc în data de 13 mai, când o dronă a traversat Republica Moldova de la nord la sud.