Liderul de la Casa Albă a transmis că nu intenționează să retragă cele aproximativ 50.000 de trupe americane implicate în conflict până când nu va exista o soluționare clară a situației.

Trump a declarat că nu consideră că militarii americani se află în pericol și a reiterat că Washingtonul este pregătit să continue operațiunile atât timp cât va fi necesar.

Președintele american a afirmat că o retragere a contingentului militar din regiune ar fi prematură și riscantă.

„Nu consider că (trupele) se află în pericol. Avem cea mai bună apărare pe care a văzut-o cineva vreodată. Avem cea mai bună ofensivă pe care a văzut-o cineva vreodată. Așa că nu consider că este un pericol.”

Trump a explicat că menținerea forțelor în zonă este necesară în cazul în care negocierile cu Teheranul eșuează.

„Aș spune că ar fi o imprudență să facem asta, pentru că s-ar putea să avem nevoie de ei.”

Comparație cu Vietnamu

În timpul interviului, liderul american a comparat pierderile suferite de armata SUA în actualul conflict cu cele din războiul din Vietnam.

„Am pierdut 13 oameni aici și asta e mult. Treisprezece oameni, prea mulți.”

El a subliniat însă că bilanțul este mult mai redus comparativ cu alte conflicte majore în care au fost implicate Statele Unite.

„Dacă ne uităm la Vietnam, unde au fost uciși sute de mii de oameni, sau la oricare dintre ultimele șapte sau opt războaie, noi am pierdut 13. Și, repet, 13 sunt prea mulți. Nu vreau să pierd pe nimeni. Dar 13 este mai puțin decât și-a imaginat vreodată cineva.”

Potrivit datelor prezentate, cei 13 militari americani și-au pierdut viața în mai multe incidente produse în Kuweit, Arabia Saudită și Irak.

Trump, pregătit să trimită trupe pentru recuperarea uraniului iranian

Programul nuclear al Iranului rămâne principalul punct de dispută dintre Washington și Teheran. Trump a declarat că este dispus să trimită forțe americane pentru recuperarea stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului, dacă negocierile vor eșua.

Totuși, liderul american spune că preferă o soluție negociată.

„Dacă ajungem la un acord, vom merge cu toții împreună. Va fi echipamentul nostru. Îl vom scoate și îl vom distruge, fie că este la fața locului, fie că îl luăm în afara amplasamentului.”

Trump a avertizat că, în lipsa unui acord, răspunsul american va fi extrem de dur.

„Vom merge fie cu ei, fie fără ei. Dar nu vom accepta ca oamenii să tragă asupra noastră.”

În cadrul aceluiași interviu, Trump a declarat că și-ar dori ca Israelul să limiteze operațiunile din Liban la lovituri țintite împotriva Hezbollah.

Președintele american a insistat că relația sa cu premierul israelian Benjamin Netanyahu rămâne una foarte bună, în ciuda unor diferențe de opinie privind conflictul din Liban, care complică negocierile de pace cu Iranul.

Trump: Noul lider suprem al Iranului este „mai rațional”

Donald Trump a comentat și situația politică de la Teheran, afirmând că noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, este „mai rațional” decât predecesorul său.

Liderul de la Casa Albă a susținut că Mojtaba Khamenei a fost grav rănit în atacul israelian în urma căruia a murit tatăl său, fostul lider suprem al Iranului.

Trump a respins criticile potrivit cărora ar fi încălcat promisiunea electorală de a evita implicarea SUA în noi conflicte militare.

„Ei bine, în primul rând, nu am garantat că nu va fi război.”

Președintele și-a apărat deciziile privind operațiunile din Iran și Venezuela și a susținut că acestea nu se compară cu războaiele de lungă durată din Irak sau Vietnam.

„Suntem acolo de câteva luni. Iar amenințarea a trecut în mare parte. În curând, se va termina. Dar nu poți lăsa Iranul să aibă o armă nucleară, altfel te vor arunca în aer.”