În Prahova, sute de oameni sunt rupți de lume după ce căile de acces au fost distruse de alunecări de pe versanți. Jumătate din țară este în continuare sub cod galben de instabilitate. Sunt așteptate ploi torențiale, cu tunete și fulgere.

Ploile abundente căzute în ultimele zile în zona de deal și munte au umflat puternic râul Drajna din județul Prahova. Viitura care s-a format a distrus o porțiune dintr-un drum de acces și a lăsat în urmă o groapă uriașă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pentru că în carosabil au apărut acum mai multe fisuri și există riscul ca surparea să se extindă, circulația mașinilor a fost restricționată. Practic, în acest moment, în jurul a 80 de case din această parte a localității sunt izolate.”

Sute de oameni izolați în Cerașu

Cei 300 de locuitori din Cerașu sunt nevoiți să meargă pe jos până la strada principală. Unii au rămas blocați aseară de cealaltă parte a comunei și au încercat astăzi să ajungă acasă cu o căruță, însă atelajul a rămas înțepenit în mâl.

Bărbat: „Ieri la 4.30 a început să vină mare, în jurul orei 5 a fost până aici, s-a dus la vecinul la garaj, i-a scos mașina.”

Autoritățile au securizat zona și vor să construiască un drum provizoriu.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe aceeași stradă, o altă porțiune a fost afectată. Aproape jumătate din lățimea drumului s-a prăbușit, iar bucățile de pământ au ajuns inclusiv în albia râului.”

Alin Remus Staicu, primarul comunei Cerașu: „Sunt și persoane izolate, dar se pot descurca.”

Reporter: „Dacă vine o ambulanță?”

Alin Remus Staicu, primarul comunei Cerașu: „Cred că trebuie să luăm targa și să mergem pedestru, pentru că nu se poate altfel, nu mai e niciun fel de acces cu comunitatea noastră, îi spunem Rudari.”

Nemulțumiri în rândul șoferilor

Șofer: „Puteau să facă o mică investiție, pentru că în fiecare an e același lucru. De fiecare dată când plouă, se blochează.”

Șofer: „Am trecut o dată, nu mă mai lasă să trec a doua oară.”

Reporter: „Sunt suficiente câteva minute ca să paralizeze întreg orașul?”Bărbat: „Nu. Un minut, nu câteva.”

Reporter: „Aveți mașina blocată acolo?”Bărbat: „Da.”

Femeie: „Da, ne-am udat destul de mult. Dezastru. Mi se pare ireal.”

Probleme și în județul Cluj

Vremea instabilă a afectat și județul Cluj. Pe drumul județean după Tarnița, aluviunile aduse de pe versanți au blocat șoselele.

Corespondent Știrile PRO TV: „Pe acest drum au ajuns aluviuni și nămol de pe versanți, după ploile puternice și codul portocaliu emis în zonă. Circulația se desfășoară cu dificultate, iar autoritățile intervin pentru curățarea carosabilului.”

În județul Botoșani, un afluent al râului Miletin a ieșit din matcă și a inundat mai multe curți în comuna Copălău.

Și la Vaslui, în comuna Vulturești, apa a intrat în 7 case și a făcut prăpăd în 20 de curți.

Codul galben de furtuni puternice în jumătate din țară este în vigoare până la ora 21. Este posibil să cadă și grindină.