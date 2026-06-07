Fără să numească pe nimeni, MAE precizează că acești ”cetățeni europeni” nu au vorbit ”câtuși de puțin în numele țării lor” la Forumul economic de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rus”.

Reacția ministerului vine la o zi după ce europarlamentarul Diana Șoșoacă, prezentă la Sankt Petersburg, a ținut un mic discurs în fața lui Vladimir Putin, afirmând că România ”nu are președinte”.

MAE subliniază faptul că ”nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE și statele membre reprezintă valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani”.

”Rusia a încercat să arate că nu este izolată, făcând paradă cu cele câteva excepții jenante dintre cei aproape jumătate de miliard de cetățeni europeni. Dar singurătatea agresorului nu se poate ascunde cu invitați care nu vorbesc câtuși de puțin în numele țării lor.

În realitate, efectul este contrar celui scontat, forumul devenind exemplu de manual al propagandei mincinoase. Prezența alături de oficiali ruși și oameni de afaceri sub regim de sancțiuni europene a unor cetățeni europeni nu îi validează pe primii și îi descalifică pe ultimii.” - se mai arată în mesajul Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit BBC, Forumul Economic de la Sankt Petersburg – supranumit odinioară „Davosul rus” – este un eveniment emblematic pe agenda politică rusă. Până când Moscova a atacat Ucraina, în 2022, la acest eveniment participau delegații occidentale de rang înalt, printre care directori executivi și șefi de stat.

Anul acesta, pentru prima dată în aproape un deceniu, la forum participă și o delegație americană de profil redus. Aceasta este condusă de Rodney Mims Cook Jr., președintele Comisiei Americane pentru Arte Plastice, funcționarul care a coordonat proiectul președintelui Donald Trump privind sala de bal de la Casa Albă.

De asemenea, sunt așteptați să participe și comentatoarea de dreapta americană Candace Owens și actorul american Steven Seagal, susținător al lui Putin.