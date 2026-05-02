Ele s-au născut la câteva minute diferență – dar au tați diferiți, relatează bbc.com.

Surorile gemene Michelle și Lavinia Osbourne au avut întotdeauna o legătură specială. Dar când Lavinia a deschis un email cu rezultatele unui test ADN făcut acasă, a fost cuprinsă de un sentiment de teamă.

Rezultatele au dezvăluit ceva uimitor: gemenele nu au același tată. Michelle și Lavinia, în vârstă de 49 de ani, există datorită unui proces biologic extrem de rar numit superfecundație heteropaternă.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, o femeie trebuie să elibereze mai mult de un ovul în același ciclu, ovulele trebuie fertilizate cu succes de spermatozoizi proveniți de la bărbați diferiți, iar embrionii rezultați trebuie să supraviețuiască sarcinii.

Doar aproximativ 20 de cazuri au fost identificate la nivel mondial.

Pentru Lavinia, revelația a fost devastatoare. Ea și Michelle au avut o copilărie dificilă, fiind mutate dintr-un loc în altul, între case și îngrijitori. Singura stabilitate pe care o aveau era una pe cealaltă.

„Ea era singurul om care îmi aparținea, singurul om de care eram sigură, singurul om în care aveam încredere”, spune Lavinia.

Dar când Lavinia și-a sunat sora geamănă să-i dea vestea, Michelle a reacționat diferit.

„Nu am fost surprinsă”, spune Michelle. „Încă sunt uimită că acest lucru se poate întâmpla – e super ciudat, super neobișnuit, extrem de rar – dar are sens.”, a precizat aceasta.

Mama lor avea 19 ani și era într-o situație vulnerabilă când le-a născut în Nottingham, în 1976.

„A suferit abuzuri din partea tatălui vitreg. Mama noastră a fost în plasament și în case de copii pe tot parcursul copilăriei”, a spus Michelle.

Ori de câte ori gemenele întrebau cine este tatăl lor, mama le spunea că este un bărbat pe nume James.

„Nu a fost prezent în viața noastră”, a continuat Michelle.

Nici mama nu a fost prea prezentă. Când fetele aveau cinci ani, a plecat la studii universitare la Londra și le-a lăsat în Nottingham, în grija mamei celei mai bune prietene, pe care gemenele o numeau „bunica”.

„Bunica era strictă – nu era prea afectuoasă, nu prea tandră. Singura constantă din viața mea era Michelle”, spune Lavinia.

Atâta timp cât o avea pe sora ei, Michelle spune că se simțea în siguranță.

După ce a lipsit mare parte din copilăria lor, James a reapărut când gemenele erau adolescente. Lavinia a reușit să-l găsească – și, deși ea credea că se regăsește în el, Michelle nu a fost niciodată convinsă că este tatăl ei.

Michelle a văzut o fotografie cu James și a fost mai convinsă ca niciodată că nu este tatăl ei.

„Pur și simplu m-am gândit: nici măcar seamănă cu mine. Așa că mi-am cumpărat un kit”, spune Michelle.

Numele lui James nu apărea în linia paternă a lui Michelle – nu era tatăl ei.

Tatăl biologic și o descoperire dureroasă

După săptămâni de investigații, Michelle a descoperit că tatăl ei era Alex, fratele unei femei care fusese prietenă cu mama lor. Michelle i-a contactat familia, care ulterior i-a spus că el avea probleme cu alcoolul și drogurile și trăia pe străzi.

Michelle și Lavinia s-au întâlnit cu o femeie pe nume Olivine, despre care Michelle credea că este verișoara lor primară. Michelle a simțit imediat o conexiune.

„Am știut că suntem rude”, spune ea. Dar Lavinia nu a simțit la fel. Iar când Olivine le-a arătat fotografii de familie, Lavinia nu s-a regăsit.

Lavinia a decis să facă și ea un test ADN. Nu se aștepta la un rezultat diferit, dar simțea că ceva nu este în regulă.

„Voiam doar o confirmare”, spune ea.

Când a deschis rezultatele și a văzut adevărul uluitor că sora ei geamănă este de fapt sora ei vitregă, Lavinia a fost devastată – și furioasă.

„Eram furioasă pe Michelle pentru că m-a făcut să trec prin asta.”

Și au mai urmat revelații. Lavinia a observat că nici James nu era tatăl ei.

Nu avea interes să afle cine este, dar Michelle a continuat să caute. Analizând rezultatele Laviniei, a găsit un bărbat pe nume Arthur, care era tatăl ei biologic. Au mers să-l întâlnească la casa lui din vestul Londrei.

„Era puțin emoționat, dar are o personalitate exuberantă – ca mine”, spune Lavinia.

De atunci, Lavinia și Arthur au rămas apropiați, văzându-se frecvent, adesea împreună cu Michelle.

„Simt că mi-am găsit locul, și acel loc este lângă tatăl meu”, spune Lavinia.

Ulterior, Michelle și-a întâlnit și ea tatăl biologic, adică pe Alex.

„Este al meu, sunt a lui, dar nu simt că este cineva pe care vreau să-l păstrez în viața mea. Trebuia doar să știu”, spune Michelle.

Gemenele nu vor afla niciodată dacă mama lor a bănuit adevărul.

„Cred că undeva, în adâncul sufletului, mama știa, dar era în negare”, spune Michelle.