Vedeta pop a fost acuzată de o singură infracţiune minoră, şi anume conducerea sub influenţa combinată a alcoolului şi a unui drog, a declarat Parchetul comitatului Ventura.

Plângerea penală nu precizează ce tip de alcool sau droguri, sau ce cantitate, că ar fi consumat.

Spears, care între timp a început un program de tratament pentru abuzul de substanţe, a fost arestată în 4 martie după ce a fost oprită pentru că conducea cu viteză excesivă şi în mod haotic un BMW negru pe autostrada US 101, în apropierea locuinţei sale, a declarat Poliţia Rutieră din California. Aceasta părea să fie sub influenţa substanţelor şi a fost supusă unei serii de teste la faţa locului, în urma cărora a fost arestată sub suspiciunea de conducere sub influenţa unei combinaţii de alcool şi droguri şi dusă la închisoarea din comitatul Ventura, a precizat CHP.

A fost eliberată pe cauţiune a doua zi. Poliţia a finalizat ancheta şi a înaintat-o procurorilor în 23 martie.

Un reprezentant al acesteia a calificat atunci comportamentul lui Spears drept „absolut de neiertat” şi a afirmat că, în mod ideal, acesta ar trebui să fie „primul pas către o schimbare mult aşteptată, care trebuie să aibă loc în viaţa lui Britney”.

Spears s-a internat de bunăvoie într-un centru de tratament pentru abuzul de substanţe la puţin peste o lună de la arestare, a declarat reprezentantul ei.

Audierea preliminară a lui Spears este programată pentru luni. Ea nu va fi obligată să se prezinte în faţa instanţei, au precizat procurorii.

Fosta vedetă a muzicii pop pentru adolescenţi şi fostă membră a Mickey Mouse Club a devenit unul dintre cele mai importante superstaruri ale anilor ’90 şi 2000, cu hituri precum „Toxic”, „Gimme More” şi „I’m a Slave 4 U”. Majoritatea albumelor sale au primit certificarea de platină, potrivit Asociaţiei Industriei Muzicale din America, iar două dintre ele au obţinut certificarea de diamant: „…Baby One More Time” din 1999 şi „Oops! … I Did It Again".

La începutul anilor 2000, Spears a devenit ţinta tabloidelor şi a atenţiei publice, în timp ce se lupta cu o boală psihică, iar paparazzi documentau detaliile vieţii sale private.

În 2008, Spears a fost plasată sub tutela judiciară, administrată în principal de tatăl ei şi de avocaţii acestuia, care i-au controlat deciziile personale şi financiare timp de peste un deceniu. Această tutelă a fost desfiinţată în 2021.

De atunci, s-a căsătorit şi a divorţat, şi a publicat o carte de memorii de succes, în care dezvăluie totul, intitulată „The Woman in Me”.

În ultimii ani, practic s-a retras din activitatea artistică, lansând doar câteva single-uri în colaborare de la ultimul ei album complet, din 2016.