Incendiile de vegetație fac ravagii în sudul României. Peste o mie de hectare au ars în 24 de ore

Situația se complică în România. În aceste zile, câmpurile uscate se aprind din orice. Peste o mie de hectare au ars în 24 de ore. Dar pe măsură ce salvatorii reușesc să stingă flăcările într-un loc, se aprind în altul.

Cele mai afectate sunt județele Olt și Mehedinți. În unele cazuri, valvătăile au ajuns și în zonele locuite.

În acest context, autoritățile avertizează că arderea vegetației uscate este ilegală și că focul deschis poate duce la dezastre.

Flăcări uriașe s-au ridicat, luni-noapte, în localitatea Milcovu din Vale, din județul Olt. De pe câmp, vâlvătaia a ajuns la patru gospodării.

O jumătate de tonă de lemne de foc a ars în una dintre ele. În alta – o tonă de lucernă. 150 de hectare de câmpuri și păduri, din cinci localități s-au transformat în cenușă într-o singură zi.

Cele mai multe incendii au izbucnit în județul Mehedinți, unde au ars peste 500 de hectare.

Abia fusese stins focul în șase localități, când s-a dat alertă în altă parte, la Jiana. Oamenii spun că a pornit din pădure. După-amiază era în culturile de porumb. În Hinova, lupta pompierilor cu flăcările izbucnite luni pe zi a continuat până târziu în noapte, pentru că au ajuns în sat aproape de o mănăstire.

În Giurgiu, flăcările au cuprins și o fabrică de mase plastice.

Nicoleta Beianu, purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu: „Fumatul în apropierea culturilor agricole sau focul în aer liber lăsat nesupravegheat sunt două dintre cauzele probabile de producere a incendiilor de miriște și vegetație uscată.”

Șaisprezece incendii au izbucnit în total în întreaga țară în 24 de ore. Au ars vegetație uscată, dar și păduri, pe o suprafață de peste 1.000 de hectare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, situația este tot mai gravă de la an la an. De la peste 13.000 de incendii de vegetație în 2023, la 20 de mii în 2024. Acum, în doar o jumătate de an, au fost peste 8.200.

