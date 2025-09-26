Adolescentul care a trimis mailurile de ameninţare cu atacuri armate a fost arestat preventiv. Ce spun procurorii DIICOT

Stiri actuale
26-09-2025 | 21:36
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a elevului în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Tânărul este acuzat de DIICOT de săvârşirea infracţiunii de ameninţare în scop terorist.

Procurorii spun că adolescentul a fost ajutat de o fată în vârstă de 14 ani să trimită mesaje de ameninţare la aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii.

"Din probele administrate a reieşit că, la datele de 21 şi 23.09.2025, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje, către un număr aproximativ 1.000 de adrese de email aparţinând unor instituţii de învăţământ, unităţi medicale, unităţi de poliţie, posturi de televiziune şi alte instituţii de pe întreg teritoriul României, în care proferau ameninţări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică şi intimidării populaţiei prin producerea unui puternic impact psihologic", spune DIICOT.

Conținutul amenințărilor primite de școli și spitale

La începutul acestei săptămâni, zeci de şcoli şi spitale au primit pe e-mail un mesaj de ameninţare cu următorul conţinut: "Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor".

Poliţiştii au reuşit să-l identifice pe autorul acestor mesaje, în persoana unui tânăr de 17 ani, elev la un liceu din Bucureşti.

Anchetatorii au descoperit că tânărul a mai avut probleme cu legea penală.

Astfel, în decembrie 2024, adolescentul român a fost dat în urmărire internaţională, în baza unui mandat de arestare emis de un judecător din New York, pentru săvârşirea mai multor infracţiuni: conspiraţie în vederea comiterii de infracţiuni împotriva SUA, exploatarea sexuală a unui minor, primirea şi distribuirea de pornografie infantilă, ameninţări de extorcare pe cale interstatală, ameninţarea comunicaţiilor interstatale, ameninţarea cu folosirea armelor de distrugere în masă, ameninţarea cu acte de terorism care depăşesc frontierele naţionale.

FBI susţinea că tânărul a trimis sute de ameninţări cu bombă unor instituţii de peste ocean şi că a manipulat fete minore pentru a se angaja în acte de violenţă extremă, exploatare sexuală şi automutilare.

Metodele folosite pentru a obține materiale și presiunea asupra victimelor

Concret, prin intermediul unor platforme de mesagerie online, elevul român a sedus fete din SUA, după care le îndemna să producă şi să împărtăşească conţinut sexual explicit şi să se angajeze în acte de violenţă, inclusiv autovătămare gravă şi cruzime faţă de animale.

Uneori, atunci când o victimă refuza să furnizeze materiale explicite sau să comită acte violente, aşa cum i se ceruse, adolescentul român trimitea ameninţări cu bombă către instituţii din SUA, indicând drept făptaş pe fata care nu l-a ascultat.

Audiat de autorităţi române şi americane, elevul a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa, respectiv că a învăţat cum să efectueze apeluri telefonice prin diverse aplicaţii de internet şi că a trimis, începând din decembrie 2022, peste 450 de ameninţări cu bombă şi/sau ameninţări de a comite un atac armat în masă într-o şcoală.

FBI a încercat să obţină extrădarea în SUA, însă Curtea de Apel Bucureşti şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au respins solicitarea în luna mai 2025, pe motiv că tânărul risca să primească închisoare pe viaţă. 

Sursa: Agerpres

Etichete: bucuresti, amenintare, adolescent, arest preventiv,

Dată publicare: 26-09-2025 21:36

