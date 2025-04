În România au început să apară tot mai multe automate cu produse de vânzare. Unele comercializează și gene false

În schimb, costurile pentru mentenanță nu sunt de neglijat, nici factura de curent electric.

Într-un centru comercial din Constanța găsim automate cu...gene false, din păr natural sau din mătase, plus accesoriile pentru aplicarea acestora. Costă de la 15 lei în sus.

Există și un automat cu flori, de unde, la orice oră din zi și din noapte, domnii pot cumpăra buchetul salvator. Automatul folosește o aplicație pentru a regla temperatura, dar și pentru a semnala când trebuie alimentată vitrina.

Ioana Pop, proprietarul unui automat pentru flori: ”Încercam să aducem flori sezoniere, consumul de energie este foarte ridicat."

Așa se explica de ce buchetele pot costa și peste 200 de lei.

Trecând acum la cele sfinte, aflați că în curtea unei biserici din Câmpina este amplasat un automat cu candele, la 4, 8 sau 10 lei.

Preotul paroh a vrut să fie astfel de ajutor celor care ajung la cimitir după prânz sau chiar seara târziu. Cum în biserică, la pangar, cel care vinde lumânări își termină programul, automatul este alimentat constant.

Enoriașă: "Este o idee foarte bună, modernă, ușor de folosit și foarte practică."

Aceste oferte vin în continuarea celor mai vechi, primele automate fiind pentru lapte, ouă, branză sau cartofi. În județul Alba, de pildă, afacerea automatalor cu lapte a luat avânt. De la câteva, amplasate experimental în urmă cu câțiva ani, acum sunt aproape 100.

Zetocha Jaroslav, furnizor automate: "Cererea crește de la an la an, este un trend crescător, prețurile încep undeva de la 6.000 de euro plus TVA și pot să ajungă la sume foarte mari în funcție de complexitate, câte produse pot să ofere."

Potrivit unei companii de soluții informatice, în toată țara avem aproape 120.000 de automate pentru o plajă largă de produse.

