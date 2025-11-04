În prag de iarnă, o asociație din Onești le curăță hornurile bătrânilor singuri și le duce alimente

Cu ajutorul donațiilor, o asociație din Onești le-a făcut iarna mai ușoară unor bătrâni. Au angajat un coșar, care a mers în 20 de gospodării și a curățat hornurile. Mai mult, oamenii au primit și alimente.

De câțiva ani, asociația ajută bătrânii singuri din comunele de lângă Onești. Cu banii obținuți din donații au angajat un coșar autorizat, care a curățat hornurile din mai multe gospodării.

Daniel Popa, coșar autorizat: „Anual trebuie făcută curățarea coșului, dar și a sobei, mai ales la bătrâni. Nu au fonduri să își ia lemne de pe un an pe altul și își iau lemne verzi și se înfundă. Ați văzut câte incendii se întâmplă în țară.”

Reporter: „Cât de bine vă prinde ajutorul băieților?”

Maria Poienaru: „Foarte, foarte mult, că și acu’ an mi-a adus și am avut cu ce mă încălzi deajuns. Pensia e puțină, 1.200, dar încolo îmi mai aduce și câteceva de mâncare și pastile. Fetele îs pe departe, un pe aproape mai am un băiat în Italia.”

Reporter: „Hornul când l-ați curățat ultima oară?”

Maria Popescu: „Acum un an. Băieții de aici. Soțul a fost bolnav, nu am găsit pe nimeni și nu am avut cu cine.”

Mihai Zarzu, reprezentant ONG: „Ne propunem să ajungem la 20 de bătrâni singuri cu doi coșari profesioniști, pentru a-i pune în siguranță pe bătrânii care sunt singuri și neajutorați.”

Voluntarii le mai aduc bătrânilor și alimente sau medicamente. Oamenii încearcă din puținul lor să răsplătească efortul cu o turtă, o ceașcă de ceai sau cafea.

