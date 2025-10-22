Imagini șocante în Timișoara. Un cap de TIR a târât o mașină peste 100 de metri. Explicația șoferului

22-10-2025 | 08:30
Scene parcă desprinse din filmele de acțiune s-au derulat pe o stradă din Timișoara.Un cap tractor a târât, la propriu, un autoturism, mai bine de 100 de metri, în trafic.

Daniel Preda

Momentul a fost surprins de o cameră de bord. În imagini se observă cum șoferul mastodontului încearcă să schimbe banda și, din mers, agață mașina la volanul căreia se afla un bărbat de 68 de ani. Dar nu frânează, ci își continuă drumul.

Conducătorul vehiculului, în vârstă de 56 de ani, le-a spus polițiștilor că a oprit târziu pentru că nu a observat ce s-a întâmplat. Șoferul autoturismului a fost transportat la spital, dar, din fericire, doar cu răni ușoare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 22-10-2025 08:30

