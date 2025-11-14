Ilie Bolojan: „Trebuie să spunem deschis. Există riscul ca bugetul pe anul viitor să fie compromis”

14-11-2025 | 15:54
Ilie Bolojan
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan anunţă că în următoarele două săptămâni Guvernul va începe dezbaterile privind bugetul pe anul viitor.

autor
Sabrina Saghin

Prim-ministrul atrage atenţia asupra faptului că, dacă pachetele legislative care aduc modificări fiscale nu vor fi adoptate înainte de adoptarea legii bugetului, „există din păcate riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al ţintelor deficitului bugetar”.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că în următoarele două săptămâni va începe discuţia privind bugetul de stat pe anul viitor.

Trebuie să spunem deschis: bugetul va fi promovat în momentul în care pachetele pe care se bazează un buget predictibil vor fi adoptate şi dacă nu le adoptăm, cel mai târziu, până la jumătatea lunii decembrie, există din păcate riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al ţintelor deficitului bugetar. Şi nu ne putem permite asta ca ţară şi voi insista în perioada imediat următoare să punem în practică toate proiectele care, pe de-o parte, setează bugetul sănătos, respectăm jaloanele, ne încasăm fondurile europene şi creăm condiţii pentru ca de anul viitor să reluăm o creştere economică sănătoasă, cu o economie pusă pe baze corecte, cu legi bune şi cu o altă atitudine”, a afirmat el, într-un interviu acordat Europa Liberă România.

Sursa: News.ro

Etichete: guvern, buget, ilie bolojan,

Dată publicare: 14-11-2025 15:54

