Ilie Bolojan: Evaziunea fiscală majoră e ținută în viață de o umbrelă economică din instituțiile statului, nu de una politică

Premierul Ilie Bolojan susţine că instituţiile statului trebuie să admită că evaziunea fiscală la nivel larg este posibilă, indiferent de ţară, doar dacă există „o umbrelă de protecţie a evazioniştilor”.

El spune că această umbrelă nu este politică, ci este una de tip economic, care există fie pentru că unii funcţionari au câştiguri personale, fie pentru că alţii sunt indolenţi şi nu îşi fac datoria.

„Este evident că dacă în aceşti ani am avut o evaziune importantă, şi se vede asta din diferenţa dintre ceea ce ar fi trebuit să se încaseze şi cât s-a încasat, pur şi simplu se poate discuta de modul de calcul, de cheltuielile dintr-o gospodărie sau alta, dar oricum am lua-o, în mod cert avem o diferenţă foarte mare pe care nu o încasăm. Şi trebuie să recunoaştem că evaziunea fiscală în stil mare nu se poate face nicăieri decât cu o anumită umbrelă de protecţie din instituţiile statului care trebuie să combată evaziunea. Nu există aşa ceva! Umbrela nu e politică. Umbrela este de tip economic. Cei care le asigură protecţia probabil că au avut ceva de câştigat într-o formă sau alta sau nu şi-au făcut datoria din comoditate, din incompetenţă, din indolenţă. Sunt tot felul de cauze, nu există doar o singură cauză, situaţiile sunt diferite”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Radio Europa Liberă.

Legi clare și reformă în instituțiile fiscale

Prim-ministrul a subliniat că, pentru ca banii să fie încasaţi la buget, este nevoie de legi bune, clare, ”care să nu mai permită evaziunea legală, optimizarea peste măsură” şi este nevoie de oameni şi de mecanisme care să pună în practică aceste legi, ”cu fermitate”.

În privinţa legislaţiei, premierul a arătat că speră că săptămâna viitoare pachetul fiscal – care a fost suspendat parţial printr-o decizie a Curţii Constituţionale de a anula un articol – să fie reluat, apoi trimis prin Parlament cât mai repede posibil pentru a deveni operaţional.

Despre resursa umană, Ilie Bolojan a susţinut că ANAF trebuie să încheie nu doar procesul de digitalizare care va elimina ”subiectivismul, incompetenţa sau corupţia” atunci când se fac controale, ci are nevoie şi de angajaţi şi de conducători care să pună în mod corect legea în practică.

„E foarte important ca ANAF să îşi facă o reformă în interior, să pună presiune pe oameni, să facă mobilitate pe funcţie. Eu nu cred în oameni care stau pe funcţie de 10 ani de zile, lucrurile merg prost şi trebuie menţinut pentru stabilitate, în continuare, acolo. Deci trebuie un pachet de măsuri pe care sper că Ministerul de Finanţe şi ANAF-ul, care au toată competenţa să facă acest lucru şi toată libertatea şi, bineînţeles, responsabilitatea, trebuie să corecteze lucrurile în lunile următoare”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













