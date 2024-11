Cum se pregătesc liberalii de alegerile parlamentare. Ilie Bolojan: „Cred că PNL și-a învățat lecția”

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ilie Bolojan, a anunţat după demisia lui Nicolae Ciucă că la solicitarea liberalilor a acceptat să preia funcţia de preşedinte interimar al PNL.

„Suntem la finalul acestei şedinţe a conducerii PNL într-o situaţie dificilă pentru PNL şi o situaţie de cumpănă pentru democraţia din România. În urma unor alegeri prezidenţiale, un prim tur în care indiferent de influenţele, lucrurile care sunt neclare, românii au dat un vot de protest împotriva lumii politice şi PNL a învăţat această lecţie. În această situaţie, conducerea PNL, domnul preşedinte Ciucă, cei patru prim-vicepreşedinţi şi secretarul general au demisionat din funcţie şi în urma acestei şedinţe, la solicitarea colegilor, am acceptat să preiau această situaţie dificilă în calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal împreună cu colegii pe care i-am propus în cele patru funcţii pe prim-vicepreşedinţi şi secretar general”.

Andreea Esca: Ați devenit liderul Partidului Național Liberal cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare, după un prim tur dificil al alegerilor prezidențiale. Care credeți că este lecția alegerilor de duminica trecută?

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL: „Sunt două lecții. În primul rând a fost un vot de protest față de lumea politică și în al doilea a fost o lecție pentru liderii partidelor legată de anii în care nu a fost promovată meritocrația. (...) Mă așteptam la un vot de protest, le-am făcut propuneri candidaților pro-modernizare. Votul de duminică va da un rezultat care va stabili configurația viitorului parlament. Cred că PNL și-a învățat lecția.



Andreea Esca: Suntem fară discuție, într-o criza de încredere. Ce ar trebui să facă partidele, ca să recâștige respectul alegătorilor?

Ilie Bolojan: E cert că dacă partidele se duc cu aceleași mesaje în campanie și promisiuni care nu pot fi respectate partidele vor suferi. (..) Un guvern creează condiții mai bune sau mai proaste pentru dezvoltare.

Andreea Esca: Trei dintre candidații la prezidențiale au spus că v-ar nominaliza că prim ministru. Dintre ei a rămas în cursă Elena Lasconi. Dacă v-ar propune să fiți premier în cazul în care câștigă alegerile, ați accepta?

Ilie Bolojan: Oricine este un om rațional știe că acestea sunt chestiuni de campanie. Orice guvern are nevoie de majoritate. Dacă PNL are o pondere importantă va putea avea un guvern sau miniștri. PNL trebuie să facă coaliție, dar trebuie să schimbe abordare, până acum am administrat. Nu e suficient, trebuie să reformezi, să ataci problemele. Vorbim despre probleme care nu țin de culoare politică sau ideologie.



Andreea Esca: Care este cea mai importantă lecție, pe care ați învățat-o la Oradea? Sunteți unul dintre puținii manageri de oraș și județ care ați dus până la capăt o reforma. Cum ați reușit? Dați-ne câteva exemple.

Ilie Bolojan. Restructurările nu sunt ușoare. În momentul în care te apuci să faci o reducere pe corecte și pe cinstite (n.r angajații politici). Am făcut asta în guvernul Tăriceanu când am dat afara 20% din secretariat și pentru fiecare om am primit un telefon.

Andreea Esca: Corupția e o boală gravă a clasei politice românești. Cum se poate lupta cu ea?

Ilie Bolojan: Reformele mari se fac în primul an. (...) Partidele antisistem pun un diagnostic corect, dar nu dau un tratament corect.



Andreea Esca: Cum vedeți guvernarea după alegeri? Ce coaliții vedeți posibile?

Ilie Bolojan: Cred că va fi o guvernare de coaliție pentru că votul va fi pulverizat. Partidele trebuie să știe că e greu să stai la masă după ce timp de o lună te înjuri. PNL nu mai atacă. Situația nu mai permite acest lucru. Partidele trebuie să stea la masă pe baza programelor de reformă. E foarte important să avem oameni competenți, să facă lucrurile într-o cadență potrivită. E nevoie de o reformă a lumii politice

O organizație trebuie condusă din interiro. Nu poți să ai o funcție mare fără o responsabilitate mare. PNL a ajuns să apeleze la un om din exterior. Am crezut că îmi voi reprezenta județul și am ajuns să conduc PNL. Partidul trebuie să contribuie la România prosperă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: