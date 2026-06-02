S-au înregistrat 110 voturi pentru.

Proiectul modifică în acest sens articolul 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

"Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice ori private de asistenţă medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă", prevede proiectul adoptat.

De asemenea, lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva acestor persoane, aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se vor pedepsi cu închisoare de la 1 an la 5 ani, faţă de 6 luni la 3 ani, cum este în prezent.

Totodată, vătămarea corporală săvârşită împotriva acestor persoane se va pedepsi cu închisoare de la 2 la 7 ani, faţă de 6 luni la 6 ani, cum este în vigoare.

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte se vor pedepsi cu închisoare de la 5 la 15 ani iar omorul - cu închisoare de la 15 la 25 ani.

Cu aceleaşi pedepse se vor sancţiona faptele comise asupra unui membru de familie al acestor persoane, mai prevede actul normativ.

Proiectul "extinde protecţia juridică prin transpunerea infracţiunii de ultraj asupra personalului medico-sanitar, respectiv asupra personalului medical şi auxiliar, indiferent de forma de exercitare a profesiei şi de unitatea medicală în care îşi desfăşoară activitatea", se arată în expunerea de motive a proiectului.

"Prin includerea explicită în art. 652 alin. (1) a personalului medical şi auxiliar, legea va clarifica fără echivoc faptul ca agresiunile comise împotriva acestora se sancţionează mai sever, la fel ca în cazul poliţiştilor, militarilor sau personalului silvic", se precizează în document.

Senatul este primul for sesizat şi Camera Deputaţilor este decizională.