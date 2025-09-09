Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în 2-3 ani

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România nu va ajunge în incapacitate de plată dacă vor continua reformele pentru stabilizarea bugetului de stat. Șeful executivului estimează că rezultatele măsurilor se vor vedea în anii următori.

Adrian Popovici

„În ceea ce priveşte incapacitatea de plată, suntem în situaţia în care am trecut de câteva etape de evaluări, trebuie să ţinem un ritm în care să ne controlăm cheltuielile, să ne eşalonăm investiţiile şi să ne încasăm veniturile care au fost stabilite. Asta înseamnă responsabilitate în guvernare, înseamnă urmărirea unui parcurs, iar stabilitatea politică şi solidaritatea între parteneri dau o perspectivă că, pe termen mediu, un an, doi, trei ani de zile, lucrurile în România se duc într-o direcţie bună”, consideră Bolojan.

Acesta a mai arătat că, „în condiţiile în care apar factori de instabilitate politică sau se întâmplă lucruri care nu mai dau garanţia unui comportament predictibil în actul guvernamental, atunci în mod evident că perspectiva de încredere este scăzută”.

„O perspectivă de intrare în incapacitate de plată, dacă respectăm aceste reguli, din punctul meu de vedere, este exclusă. Dacă însă doar creştem anumite taxe fără să reducem cheltuieli, dacă nu suntem mai eficienţi în general, dacă nu performăm în actul de administrare, că este administrare a instituţiilor de stat, că este a companiilor de stat, e doar o problemă de timp până când aceste venituri pe care le încasăm suplimentar vor fi consumate de ineficienţă, de cheltuieli structurale care nu sunt modificate şi de aceea trebuie să mergem pe acest drum”, a adăugat Bolojan.

Bolojan: România are nevoie de reforme pentru evita intrarea în incapacitate de plată

La jumătatea lunii august, premierul Bolojan avertiza că dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.

„Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situaţia în care nu am conştientizat practic situaţia dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp. Nu mai avem bani să finanţăm cu sume atât de mari toate autorităţile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanţare şi trebuie să avem autorităţi locale mai eficiente, aceasta este realitatea, orice s-ar spune”, a afirmat Ilie Bolojan

Premierul sublinia că este esențial să fie făcuți toți pașii necesari pentru a depăși această perioadă complicată și a avertizat că, fără continuarea măsurilor, există un risc real de intrare în incapacitate de plată.

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost şi efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare datorită presiunilor financiare mari pe care le avem. Acum, în această toamnă. Ăsta este adevărul. E un risc foarte mare fără pachetul 2 şi fără alte măsuri complementare pachetului 2 pe care trebuie să le luăm în continuare, riscul ca în toamnă, de exemplu, când există o evaluare, în octombrie, la Consiliul Miniştrilor de Finanţe, să fie negativă pentru România este destul de mare şi eu cât timp sunt premier încerc să fac tot ceea ce ţine de mine pentru a evita situaţii de genul acesta. Şi voi face tot ce este posibil să-i convin pe toţi colegii să mergem înainte”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Bolojan: La fiecare 3 lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut

Bolojan afirmă că o treime din banii pe care statul român îi cheltuie pentru a funcţiona sunt din împrumuturi. El susţine că este nevoie de ”un efort naţional”, fiindcă ”altfel toate discuţiile legate de reforme mari care vor corecta aceste lucruri nu pot fi făcute”.

„Gândiţi-vă că, pentru a putea funcţiona, la fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut. Şi atunci, eu sunt foarte rezervat să împrăştii banii pe care nu-i am, pe care ştiu că trebuie să îi iau împrumut, sau să pun o sarcină în plus pe omul care lucrează în România, care merge în hală de dimineaţa până seara, trage din greu şi pentru care îi pun nişte impozite suplimentare”, a declarat Ilie Bolojan

