ÎCCJ vrea din nou să sesizeze Curtea Constituțională. Magistrații decid vineri pe legea pensiilor speciale

La data de 5 decembrie 2025, la ora 12:00, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost convocate pentru o ședință specială.

Ordinea de zi a ședinței vizează sesizarea Curții Constituționale pentru exercitarea controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025).

În cadrul ședinței, Secțiile Unite vor analiza textul proiectului de lege în raport cu atribuțiile stabilite prin art. 146 lit. a) din Constituția României și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

„La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). În cadrul ședinței Secțiilor unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.”, se arată în comunicatul transmis de ICCJ.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













