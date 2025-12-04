ÎCCJ vrea din nou să sesizeze Curtea Constituțională. Magistrații decid vineri pe legea pensiilor speciale

Stiri Justitie
04-12-2025 | 15:27
iccj

La data de 5 decembrie 2025, la ora 12:00, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost convocate pentru o ședință specială.

autor
Ovidiu Oanță,  Sabrina Saghin

Ordinea de zi a ședinței vizează sesizarea Curții Constituționale pentru exercitarea controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025).

În cadrul ședinței, Secțiile Unite vor analiza textul proiectului de lege în raport cu atribuțiile stabilite prin art. 146 lit. a) din Constituția României și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

„La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). În cadrul ședinței Secțiilor unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.”, se arată în comunicatul transmis de ICCJ.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: curtea constitutionala, pensii speciale, iccj,

Dată publicare: 04-12-2025 15:23

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
ONG-urile refuză invitația ÎCCJ la dialog: „Întregul demers pare mai degrabă o legitimare decât o consultare”
Stiri Justitie
ONG-urile refuză invitația ÎCCJ la dialog: „Întregul demers pare mai degrabă o legitimare decât o consultare”

Mai multe organizaţii civice au refuzat o invitaţie la dialog primită de la ICCJ, reclamând lipsa de transparenţă în alegerea participanţilor, dar şi faptul că nu toate vocile critice din societate ar fi reprezentate.

Planul șefei ÎCCJ Lia Savonea după avizul negativ al CSM. Proiectul Bolojan, catalogat drept „asediu” asupra magistraților
Stiri Justitie
Planul șefei ÎCCJ Lia Savonea după avizul negativ al CSM. Proiectul Bolojan, catalogat drept „asediu” asupra magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat un aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare din Justiție și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Președinta ÎCCJ se opune noii reforme a pensiilor magistraților: „Voi da un vot categoric împotrivă”
Stiri actuale
Președinta ÎCCJ se opune noii reforme a pensiilor magistraților: „Voi da un vot categoric împotrivă”

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat, joi, că va vota 'categoric' împotriva noului proiect privind reforma pensiilor magistraților dacă va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Recomandări
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj
Alegeri locale 2025
Cine conduce în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei, în săptămâna alegerilor - Sondaj

Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță una strânsă, potrivit unui sondaj INSCOP. Pe primele locuri în top se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ
Stiri externe
Putin amenință că va ajunge la granițele României fie „prin arme”, fie „prin alte mijloace”. „Eliberăm Novorusia” | HARTĂ

Președintele rus Vladimir Putin nu are de gând să încheie prea curând războiul din Ucraina și a anunțat că va cuceri Donbasul și va forma așa-zisa Novorusia fie pe „cale militară”, fie „prin alte mijloace”.

În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi
Stiri actuale
În Parlament se caută vinovații pentru criza apei din Prahova. Oamenii stau în continuare cu bidoanele la cozi

În vreme ce în Parlament au loc audieri și se caută vinovați pentru criza apei din Prahova, cei mai bine de 100.000 de oameni care de vinerea trecută nu au apă la robinete așteaptă o rezolvare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 04 Decembrie 2025

01:22:23

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
03 Decembrie 2025

01:49:13

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28