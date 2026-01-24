Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, sâmbătă, la Iaşi, referindu-se la persoanele care se plâng că nu au bani pentru a-şi achita taxele şi impozitele, că nu este uşor pentru aceşti oameni, dar că speră ca într-un timp ”relativ” scurt situaţia să se echilibreze.

Întrebat despre faptul că unele persoane venite, sâmbătă, în Piaţa Unirii din Iaşi s-ar fi plâns jurnaliştilor că nu le ajung bani pentru traiul zilnic, dar mai ales pentru plata taxelor şi impozitelor locale, Nicuşor Dan a spus că nu este uşor, pentru că aceşti oameni erau la limită şi înainte ca Guvernul să ia măsurile fiscale.

”Să ştiţi că nu e uşor şi trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta. Erau oameni care înainte erau la limită şi acum, cu 10 la sută mai puţin în urma inflaţiei, nu e deloc uşor. Sper să reuşim într-un timp relativ scurt să echilibrăm această situaţie”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

