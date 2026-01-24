Nicuşor Dan s-a adresat celor prezenţi la manifestările organizate în oraş de Ziua Unirii, el fiind huiduit, dar şi aplaudat de oamenii veniţi să asiste la eveniment.

„La mulţi ani, dragi focşăneni care huiduiţi autorităţile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru ca orice cetăţean să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine şi cu o responsabilitate. Şi responsabilitatea este «Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele». Nu gândiţi numai pasul unu, gândiţi şi pasul doi. Aveţi o responsabilitate pentru voi, pentru copiii voştri, pentru România întreagă”, a declarat Nicușor Dan.

El s-a prins ulterior în Hora Unirii.

Momentul în care Nicușor Dan s-a adresat celor care l-au huduit Focșani poate fi urmărit aici.

„Trăim nişte momente complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideţi să ne bucurăm puţin. Cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze şi să se bucure de minunea, de miracolul, de a exista pe pământul ăsta, aşa o sărbătoare, cum este 24 ianuarie, este un moment de reflecţie, de bucurie şi de mândrie că nişte oameni au fost în stare să scrie istorie în partea asta de pământ”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele României a reamintit că, în urmă cu 167 de ani, pe 24 ianuarie „nişte oameni au fost determinaţi să ducă la realizarea unui ideal pe care şi l-au propus cu mult timp înainte”.

„O clasă politică aşa cum era ea la momentul acela a reuşit în condiţii cumva similare cu cele pe care le trăim aici a reuşit să facă istorie. Asta ne duce cu gândul şi la întrebarea ce este patriotismul. Pentru că patriotism înseamnă să fii mândru de ce eşti tu, dar patriotism înseamnă nu să te baţi pumnul în piept şi să spui că eşti buricul pământului, ci înseamnă să acţionezi pentru ca potenţialul pe care comunitatea ta îl are acel potenţial să fie realizat. Patriotism mai înseamnă asumare, să ştii ce eşti tu cu bune şi rele şi să reuşeşti să corectezi în loc să dai vina tot timpul pe celălalt”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a mai spus că sărbătorim un moment istoric şi că trebuie să reflectăm la ce putem face noi pentru ţară.

