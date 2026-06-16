Potrivit instituţiei, producătorul Partner in Pet Food NL BV a decis retragerea de la vânzare a produsului Coshida Selection - hrană umedă pentru pisici, bucăţi în aspic, cu ficat şi vită, 405 grame, după ce în urma controalelor de calitate au fost identificate fibre de plastic albastru în compoziţia acestuia.

Sunt vizate produsele cu termenele de valabilitate 2 aprilie 2028 şi 3 aprilie 2028.

ANSVSA recomandă consumatorilor să nu administreze produsul animalelor de companie, pentru a evita eventuale riscuri asupra sănătăţii acestora.

Produsul a fost comercializat în reţeaua Lidl România şi poate fi returnat în orice magazin Lidl din ţară, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Contravaloarea produsului va fi rambursată integral.