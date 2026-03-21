Corespondent PROTV: „V-o prezint pe Kira, o spectaculoasă pisică British Shorthair, poreclită de admiratori ursoaica albastră a Bucovinei. Este masivă, calmă, iar blana ei este spectaculoasă. A fost desemnată în ultimii doi ani campioană mondială și campioană europeană. Și nu este singura pisică foarte frumoasă de aici. În acest weekend are loc salonul felin internațional, unde zeci de pisici, din diferite rase, campioni mondiali și europeni, se vor întrece în grație și frumusețe. La final, vor fi desemnate cele mai frumoase pisici ale competiției. Oamenii sunt așteptați aici să le admire și, foarte important, vizitatorii vor putea să adopte. Este o zonă cu pisici salvate care își caută o familie.”