Aceste plante de apartament îți pot otrăvi animalul fără să știi. Lista florilor toxice pentru căței și pisici

Animalele de companie adoră să roadă, să lingă și să exploreze, iar din păcate asta include și plantele și florile.

Deși multe plante sunt un element decorativ plăcut în locuințe și grădini, unele varietăți comune pot fi toxice pentru animalele de companie. Chiar și cele mai atrăgătoare plante de apartament îți pot otrăvi animalul fără să știi. Pentru a le proteja, găsești mai jos câteva plante care sunt dăunătoare pentru câini și pisici, precum și principalele semne și simptome la care trebuie să fii atent. Cele mai toxice plante de apartament pentru câini și pisici Acesta este un ghid util cu plante care pot fi toxice pentru animale de companie. Verifică întotdeauna dacă o plantă sau o floare este toxică înainte să o aduci în casă sau să o plantezi în grădină. Dacă animalul tău de companie ingerează ceva suspect sau nu ești sigur, contactează imediat medicul veterinar. Aloe vera Aloe vera este o plantă toxică pentru câini. O plantă de apartament cu proprietăți vindecătoare pentru oameni, dar toxică atât pentru pisici, cât și pentru câini. Toxină: antrachinone Nivel de toxicitate: ușor spre moderat Simptome: vărsături, diaree, depresie, modificarea culorii urinei, tremurături Azalee / Rhododendron Există peste 1.000 de specii de rhododendron/azalee. Azaleele sunt formele mai mici, iar rhododendronii sunt arbuști mai mari, considerați mai toxici. Toate părțile plantei pot fi otrăvitoare pentru pisici și câini, conform goodhousekeeping. Toxină: grayantoxină Nivel de toxicitate: moderat spre ridicat Simptome: salivare, vărsături, diaree, dureri abdominale, lipsa apetitului, ritm cardiac anormal, slăbiciune, hipotensiune, depresie, orbire temporară, convulsii Bambus Bambusul (în special „bambusul fals" și „bambusul norocos") poate fi toxic pentru animale. Toxină: glicozide cianogenice Nivel de toxicitate: moderat Simptome: slăbiciune, lipsă de coordonare, convulsii, dificultăți de respirație Ferigi Ferigile pot fi toxice pentru animale. Ar trebui să fii atent la orice iritație a pielii, dureri abdominale, vărsături sau diaree. Iedera Iedera poate fi toxică pentru animale, pentru că ea conține toxina numită saponine triterpenoide. Are un nivel de toxicitate moderat, iar ca simptome ar trebui să fii atent la: diaree, dificultăți de respirație, febră, sete excesivă, pupile dilatate, slăbiciune, hiperactivitate Leandru Leandrul este foarte toxic pentru animale, din cauza toxinei numite glicozide cardiace. Nivelul de toxicitate este moderat spre ridicat, iar dacă un animal o ingerează, va avea simptome precum: ritm cardiac anormal, tremurături, vărsături, convulsii

Plante aparent inofensive care pot deveni periculoase Chiar și o mică îmbucătură din unele dintre aceste plante poate avea consecințe serioase pentru animalele de companie. Așadar, dacă ești un iubitor de plante sau vrei doar să adaugi un strop de verde în casă, fii atent la aceste plante toxice pentru animale. Crini Crinii sunt flori clasice au flori frumoase și un miros puternic, dar sunt și unele dintre cele mai periculoase plante pentru pisici. Sunt considerate foarte toxice și pot provoca insuficiență hepatică rapidă și moarte, chiar și dacă este ingerată o cantitate mică. Crinii pot fi toxici și pentru câini, dar sunt mult mai periculoși pentru pisici. Azalee Aceste flori viu colorate nu sunt plante de interior, ci arbuști decorativi de exterior. Azaleele pot provoca diaree, slăbiciune și chiar comă sau insuficiență cardiacă atât la câini, cât și la pisici. Dacă ai animale care stau afară, asigură-te că nu există această plantă în curte. Iedera diavolului Iedera diavolului este o plantă de interior foarte populară deoarece este rezistentă și crește rapid. Are tulpini lungi, pendente, care pot tenta animalele să le roadă și pot provoca iritații și inflamații la nivelul gurii. Ingerarea nu este de obicei letală, dar simptomele frecvente includ salivare, vărsături și tulburări digestive. Simptomele intoxicației la animale pe care nu trebuie să le ignori Fiecare animal reacționează diferit la toxine, în funcție de rasă, dimensiune, vârstă, afecțiuni existente și cantitatea de substanță toxică ingerată. Este important de reținut și faptul că simptomele intoxicației se pot agrava dacă nu sunt observate la timp. Unele dintre cele mai frecvente semne de intoxicație la animale includ:

Agitație / schimbare de comportament Poți observa o schimbare de comportament după ce animalul a ingerat o toxină, însă aceasta depinde de tipul substanței. De exemplu, stimulente precum ciocolata sau cofeina pot face animalul hiperactiv și agitat, în timp ce sedativele sau alcoolul pot provoca letargie și reacții reduse. Orice schimbare bruscă și extremă de comportament este un motiv de îngrijorare și necesită consult veterinar. Salivare excesivă sau anormală Multe animale prezintă iritații la nivelul gurii după ingerarea unei substanțe toxice. Dacă observi salivare excesivă sau spumă la gură, încearcă să îți amintești ce a mâncat animalul, păstrează o probă dacă este posibil și contactează medicul veterinar. Vărsături și diaree Unele toxine provoacă probleme gastrointestinale, cum ar fi vărsături și diaree. Acesta este unul dintre cele mai frecvente semne de intoxicație. Greață Dacă animalul își pierde brusc apetitul și pare că îi este greață, poate fi un semn că a ingerat o substanță toxică. Dacă nu știi cauza, consultă medicul veterinar. Vânătăi sau sângerări excesive Vânătăile, sângerările, rănile sau arsurile pot indica o intoxicație externă sau contact cu substanțe caustice. Acest lucru poate fi cauzat de plante sau chimicale. În astfel de cazuri, este important să îndepărtezi cât mai repede substanța toxică din zonă, folosind prosoape de hârtie sau cârpe curate, și să contactezi medicul veterinar. Probleme de respirație Anumite toxine pot afecta sistemul respirator și pot provoca respirație șuierătoare, greoaie, scurtarea respirației sau dificultăți respiratorii. Dacă observi astfel de simptome, este necesar consult veterinar de urgență, conform knutsfordvetsurgery. Convulsii, crize și spasme Multe toxine pot afecta sistemul nervos, inclusiv medicamentele sau plantele toxice. Acestea pot duce la convulsii, tremurături sau spasme musculare. Cu excepția unor afecțiuni cunoscute (de exemplu epilepsia), aceste simptome nu sunt normale și necesită intervenție veterinară rapidă, deoarece unele toxine acționează foarte repede și pot avea efecte severe.

