Jurnaliștii Associated Press au asistat la pregătirile unei astfel de misiuni, într-un loc secret, unde militarii ucraineni au prezentat o dronă capabilă să zboare pe o distanță de 1.700 de kilometri Aparatul zburător poate transporta peste 75 de kilograme de explozibil.

O unitate a serviciului ucrainean de informații militare se pregătește pentru lansarea unor drone capabile să lovească ținte din interiorul Rusiei, la distanțe mari de granița cu Ucraina.

Din motive de securitate, amplasamentul nu a fost dezvăluit de jurnaliștii Associated Press. Identitatea militarilor implicați în operațiune a fost, de asemenea, protejată, vocile lor - modificate, iar imaginile au fost verificate de serviciile de securitate ucrainene înainte de a fi publicate.

În centrul operațiunii sunt dronele „Liutyi", cuvânt care înseamnă „furios” în ucraineană. Pot transporta peste 75 de kilograme de muniție și au o autonomie de zbor de până la 1.700 de kilometri.

Vector, comandantul unei unități de atac cu drone: „Aceasta este o oportunitate-cheie pentru a schimba cursul războiului.”

Comandantul unității de atac spune că dronele sunt modernizate constant pentru a transporta încărcături mai mari și pentru a opera la distanțe tot mai lungi. Potrivit acestuia, Ucraina a crescut semnificativ numărul dronelor lansate în cadrul unei singure operațiuni, chiar și 100 într-o singură noapte.

Vector, Comandantul unei unități de atac cu drone: „Toată Rusia, până la regiunea Ural, este în raza acestor drone și, în anumite situații, pot ajunge chiar mai departe. Dacă acum doi sau trei ani ne era greu să învingem sistemul de apărare antiaeriană al Rusiei, acum nici în Moscova, nici în Sankt Petersburg, nici în alte orașe mai mici nu pot dormi liniștiți, cu siguranță vom zbura acolo.”

În camera de unde dronele sunt lansate, operatorii stabilesc traseele de zbor pe baza unor hărți digitale ale Rusiei. Militarii susțin că rutele sunt schimbate constant pentru a evita sistemele de apărare antiaeriană.

Sam, pilot de dronă: „Granița este întotdeauna acoperită de apărare antiaeriană și - într-o oarecare măsură - de obiective militare. Moscova este foarte puternic protejată, iar restul, regiunea Ural de exemplu, în moduri diferite. Ţintele pe care le vizăm sunt întotdeauna protejate de apărare antiaeriană, lucrăm în ciuda apărării antiaeriene, știm deja cum.”

Vineri, armata ucraineană anunța că a lovit mai multe obiective de pe teritoriul Rusiei, inclusiv o rafinărie importantă din sudul țării. Însă, Volodimir Zelenski spune că a aflat de la serviciile de informații că Rusia pregătește un „nou atac masiv” împotriva Ucrainei.