Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri. Trei persoane au fost ucise. VIDEO

Comandamentul american pentru America Latină şi Caraibe a arătat, într-o postare pe X, că spionajul confirmase că nava tranzita rute de ”narco-trafic” din Pacificul de Est, fiind implicată în operaţiuni de ”narco-trafic”.

”Trei bărbaţi traficanţi de narcotice au fost ucişi în timpul operaţiunii. Niciun militar american nu a fost rănit”, a arătat sursa citată.

Acesta este cel mai recent astfel de incident din ultimele câteva luni.

Armata americană a anunţat, vineri, că un nou atac împotriva unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri în Oceanul Pacific s-a soldat cu moartea a trei persoane.

Acesta era al treilea atac mortal din această săptămână, aducând numărul morţilor la 198 de la începutul acestei campanii militare americane în septembrie, potrivit unui bilanţ AFP.