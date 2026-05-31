Armata SUA a distrus o nouă navă suspectată de trafic de droguri. Trei persoane au fost ucise. VIDEO

Armata SUA a anunţat, sâmbătă, că a desfăşurat un nou atac asupra unei nave în Pacificul de Est, trei bărbaţi fiind ucişi în cea de-a doua astfel de operaţiune în tot atâtea zile, scrie Reuters.

Claudia Alionescu

Comandamentul american pentru America Latină şi Caraibe a arătat, într-o postare pe X, că spionajul confirmase că nava tranzita rute de ”narco-trafic” din Pacificul de Est, fiind implicată în operaţiuni de ”narco-trafic”.

”Trei bărbaţi traficanţi de narcotice au fost ucişi în timpul operaţiunii. Niciun militar american nu a fost rănit”, a arătat sursa citată.

Acesta este cel mai recent astfel de incident din ultimele câteva luni.

Armata americană a anunţat, vineri, că un nou atac împotriva unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri în Oceanul Pacific s-a soldat cu moartea a trei persoane.

Acesta era al treilea atac mortal din această săptămână, aducând numărul morţilor la 198 de la începutul acestei campanii militare americane în septembrie, potrivit unui bilanţ AFP.

Trump spune că Iranul a cedat la una dintre cele mai importante cereri ale SUA: „Singura garanţie de care am nevoie”

Donald Trump a declarat că Iranul s-a angajat să nu dezvolte arme nucleare, un punct cheie în negocierile dintre Washington şi Teheran pentru a pune capăt războiului, informează AFP.
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne mult sub nivelurile anterioare războiului dintre SUA, Israel şi Iran, chiar dacă va fi încheiat un acord de pace, potrivit analiştilor şi experţilor din industria maritimă, citaţi de CNBC.
Donald Trump ia în calcul anularea concertele de ziua Statelor Unite. Se compară cu Elvis Presley „fără chitară"

Confruntat cu retragerea a tot mai mulţi artişti programaţi iniţial să concerteze la celebrarea celei de-a 250-a aniversări a independenţei SUA, Trump a anunţat sâmbătă că ia în considerare anularea concertelor şi susţinerea unui discurs la Washington.

Un general explică „problema economică” a războiului cu drone: Nu putem doborî aparate ieftine cu rachete de milioane

Programele de achiziții militare finanțate prin programul European SAFE au fost semnate, în special cele prin care România cumpără sisteme antidronă.

Locatarii evacuați din blocul lovit de drona rusească s-au întors acasă. Ce au decis autoritățile

Locatarii evacuați din blocul din Galați lovit de drona rusească s-au întors sâmbătă acasă. Autoritățile au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. 

