Şapte persoane au fost evacuate dintr-un bloc învecinat, din cauza degajărilor mari de fum. O persoană a fost asistată medical după ce a suferit un atac de panică.

”În cursul acestei dimineţi am intervenit pentru stingerea unui incendiu pe şoseaua Colentina din sectorul 2 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje de intervenţie incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări de fum la nivelul unui restaurant şi a trei spaţii comerciale de dimensiuni mici. A fost afectată în total o suprafaţă de aproximativ 200 mp”, a informat, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

Din cauza degajărilor de fum, au fost evacuate şapte persoane dintr-un imobil de locuinţe din imediata vecinătate.

Ca urmare a intervenţiei, o persoană care avea simptome specifice unui atac de panică a fost asistată medical de către echipajele prezente.

ISU BIF a intervenit cu 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD.