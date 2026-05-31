În timp ce cele două ţări păreau să se apropie de un acord în ultimele zile, New York Times a relatat sâmbătă că preşedintele SUA şi-a înăsprit propunerea şi a trimis o versiune revizuită a textului către Teheran.

Publicaţia americană nu a putut detalia modificările făcute de preşedinte. Însă, potrivit site-ului Axios, Trump doreşte o poziţie mai fermă din partea Washingtonului cu privire la mai multe probleme pe care le consideră importante personal, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene.

Într-un interviu cu nora sa, Lara Trump, înregistrat la începutul acestei săptămâni şi difuzat pe Fox News sâmbătă, preşedintele a susţinut că a primit asigurări că Teheranul nu va achiziţiona arme nucleare, nici prin fabricarea, nici prin achiziţionarea acestora.

„Singura garanţie de care am nevoie este că nu vor exista arme nucleare. Au fost de acord cu asta, iar asta a fost foarte interesant”, a declarat Trump.

„Iniţial au spus: «Nu vom dezvolta o armă nucleară». Am spus: «Bine, ce s-ar întâmpla dacă aţi cumpăra o armă nucleară?». Acum spun: «Nu vom dezvolta şi nu vom cumpăra în niciun fel o armă»”, a continuat el.

„Nu mă grăbesc”, a declarat președintele american. „Încet, dar sigur, cred că obţinem ceea ce ne dorim. Şi dacă nu obţinem ceea ce ne dorim, lucrurile vor evolua diferit”, a adăugat el. Sâmbătă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Statele Unite sunt „mai mult decât capabile” să intre în război împotriva Iranului dacă discuţiile eşuează.

Uraniul îmbogățit, printre motivele atacurilor asupra Iranului

Problema nucleară este unul dintre principalele puncte de dispută dintre Statele Unite şi Iran în aceste negocieri pentru încheierea războiului, declanşat pe 28 februarie de ofensiva israeliano-americană împotriva Republicii Islamice.

Statele Unite şi Israelul acuză Teheranul că încearcă să dobândească arme nucleare, lucru pe care Iranul îl neagă. Iranul a insistat până acum să abordeze problema nucleară mai târziu, după semnarea memorandumului de înţelegere aflat în prezent în discuţie.

Războiul a curmat mii de vieţi omeneşti şi zguduie economia globală prin creşterea preţurilor petrolului.

Celălalt punct major de dispută este Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă strategică pentru comerţul global cu hidrocarburi, pe care Iranul a sigilat-o practic de la începutul războiului. Statele Unite, la rândul lor, au impus o blocadă porturilor iraniene.

Washingtonul şi-a exprimat opoziţia faţă de menţinerea controlului iranian asupra acestei treceri maritime.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a anunţat sâmbătă că a oprit o navă de marfă care naviga sub pavilion gambian şi încerca să ajungă într-un port iranian, folosind o rachetă lansată asupra camerei motoarelor sale. Şi conform contactelor dintre marinarii iranieni citate de agenţia de ştiri Tasnim, Statele Unite continuă să blocheze navigarea navelor comerciale iraniene.

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice, a susţinut duminică dimineaţă că a doborât o dronă americană MQ1 care, potrivit lor, se pregătea să intre în apele teritoriale iraniene pentru a efectua „operaţiuni ostile”. Armata americană nu a răspuns iniţial.

Printre solicitările sale adresate Washingtonului, Teheranul solicită eliberarea a miliarde de dolari din active iraniene îngheţate de Statele Unite.

Televiziunea de stat iraniană a susţinut sâmbătă, citând o transcriere neoficială a textului, că memorandumul de înţelegere în discuţie prevede eliberarea a 12 miliarde de dolari în termen de 60 de zile.

Iranul cere, de asemenea, încetarea luptelor din Liban, unde aliatul său, Hezbollah, şi Israelul se confruntă din 2 martie, în ciuda unui armistiţiu în vigoare din 17 aprilie, care nu a fost respectat. Duminică, armata israeliană a anunţat pe X că „îşi extinde operaţiunea terestră împotriva mişcării pro-iraniene în alte zone” după ce a traversat râul Litani din sudul Libanului.