Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Doar pandemiei a mai fost sistat punctul de atracție

Este prea cald pentru mijlocul lunii decembrie, așa că faimosul hotel de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta.

La peste 2.000 de metri, în Munții Făgăraș, zăpada depășește pe alocuri 30 de centimetri. Însă temperaturile au oscilat între minus 3 și 2 grade Celsius.

Pentru hotelul de cleștar este nevoie de blocuri zdravene din gheață — tăiate în anii trecuți din apa bocnă a lacului.

Doar în timpul pandemiei a mai fost sistată construcția ineditului hotel, considerat un punct de atracție iarna, în Munții Făgăraș. Primul a fost construit în urmă cu 20 de ani.

