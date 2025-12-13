Hotelul de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta. Doar pandemiei a mai fost sistat punctul de atracție

13-12-2025 | 08:24
Este prea cald pentru mijlocul lunii decembrie, așa că faimosul hotel de gheață de la Bâlea Lac nu va fi construit anul acesta.

Octavian Moldovan

La peste 2.000 de metri, în Munții Făgăraș, zăpada depășește pe alocuri 30 de centimetri. Însă temperaturile au oscilat între minus 3 și 2 grade Celsius.

Pentru hotelul de cleștar este nevoie de blocuri zdravene din gheață — tăiate în anii trecuți din apa bocnă a lacului.

Doar în timpul pandemiei a mai fost sistată construcția ineditului hotel, considerat un punct de atracție iarna, în Munții Făgăraș. Primul a fost construit în urmă cu 20 de ani.

Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Iarnă în Făgăraș la final de septembrie. ANM anunță ninsori abundente și viscol. Zăpada de la Bâlea Lac crește rapid
Iarnă în Făgăraș la final de septembrie. ANM anunță ninsori abundente și viscol. Zăpada de la Bâlea Lac crește rapid

Cod portocaliu de ninsori la munte. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac, aflat la peste 2.000 m altitudine în Munții Făgăraș, este de șapte centimetri și poate ajunge până la 30-40 cm, anunță miercuri ANM.

O fetiță de nouă ani a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral. A fost găsită inconștientă la Bâlea Lac
O fetiță de nouă ani a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral. A fost găsită inconștientă la Bâlea Lac

O fetiță de nouă ani cu traumatism cranio-cerebral a fost găsită inconștientă la Bâlea Lac. Ea a primi primul ajutor de la salvamontiști și a fost, ulterior, preluată de un elicopter SMURD pentru a fi transportată la spital.

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac a devenit atracție internațională. Cât costă o noapte de cazare
Hotelul de gheață de la Bâlea Lac a devenit atracție internațională. Cât costă o noapte de cazare

Vă invităm acum la înălțime pentru o vizită în hotelul de gheață de la Bâlea Lac.

Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”
Proteste în toată țara după dezvăluirile despre nereguli grave în Justiție. „Nu mai avem deloc încredere. Și-au bătut joc”

A fost a treia zi de proteste, după ce presa a făcut dezvăluiri despre nereguli grave în sistemul de justiție. Oameni revoltați au ieșit în stradă în toată țara.

De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit
De ce UE va îngheţa pe termen nelimitat activele ruseşti din Europa. Statul care vrea garanții că va fi sprijinit

UE a convenit vineri să îngheţe pe termen nelimitat activele băncii centrale ruseşti deţinute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută
Cod galben de ceață anunțat de ANM în mai multe judeţe. Regiunile în care va fi vizibilitatea scăzută

Meteorologii anunţă Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe ale ţării, unde vizibilitatea este scăzută. Centrul Infotrafic recomandă şoferilor şi pietonilor să circule cu prudenţă.

