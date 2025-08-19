O fetiță de nouă ani a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral. A fost găsită inconștientă la Bâlea Lac

19-08-2025 | 16:26
salvamont sibiu

O fetiță de nouă ani cu traumatism cranio-cerebral a fost găsită inconștientă la Bâlea Lac. Ea a primi primul ajutor de la salvamontiști și a fost, ulterior, preluată de un elicopter SMURD pentru a fi transportată la spital.

Lorena Mihăilă

„Salvamontiştii sibieni au intervenit de urgenţă pentru acordarea primului ajutor unei fetiţe de 9 ani, din jud. Bacău, găsită inconştientă şi cu traumatism cranio-cerebral în zona Bâlea Lac”, a anunţat, marţi, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu.

Acolo a fost solicitat elicopterul SMURD Mureş, care a preluat victima pentru transport rapid către o unitate spitalicească.

În sprijinul acţiunii au intervenit şi echipajul SMURD Argeş şi salvamontişti din Argeş.

Sursa: StirilePROTV

