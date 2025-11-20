Ministrul Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu a venit voluntar, ci sub mandat de arestare”

Stiri Justitie
20-11-2025 | 21:25
×
Codul embed a fost copiat

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-ar fi exprimat dorinţa de a reveni în România.

autor
Ioana Andreescu

Ministrul spune că Potra şi ceilalţi doi care au fost extrădaţi alături de el au ajuns în România „sub coerciţie”, ei fiind aduşi „sub imperiul unui mandat de arestare”. Marinescu susţine că aducerea lui Potra în ţară este „un succes” al autorităţilor române şi că cei trei „se aflau într-un spaţiu destinat privării de libertate”.

„Au venit sub imperiul unui mandat de arestare”

„Aducerea în România a celor trei persoane urmărite internaţional este – şi cred că trebuie să spun acest lucru – un succes al autorităţilor române în cadrul unei proceduri de extrădare. Aceste persoane au părăsit România, au plecat din ţară, aveau un mandat de arestare şi România a fost nevoită să apeleze la instrumentele de cooperare judiciară. (...) Aducerea lor în ţară este, repet, rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor, ci au venit sub imperiul unui mandat de arestare”, a afirmat ministrul Justiţiei, joi seară, la Antena 3.

Marinescu a subliniat că, într-adevăr, faptul că un fugar este de acord cu procedura de extrădare poate simplifica această procedură, dar ea rămâne una de extrădare şi nu de venire voluntară în ţară.

„Ei au venit sub coerciţie în România, au fost aduşi sub imperiul unui mandat de arestare”, a subliniat ministrul.

Citește și
Calin Georgescu, Anca Alexandrescu
Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu sau alt candidat la Primăria Capitalei: ”Este o farsă”

Replica avocaţilor lui Horaţiu Potra

Avocaţii lui Horaţiu Potra au prezentat aducerea acestuia în ţară drept o hotărâre a clientului lor, despre care spun că a dat dovadă de demnitate şi curaj.

„Poziţia persoanei care este supusă extrădării poate să fie una de conformare sau de contestare a cererii de presare. Cu tot respectul pentru modul în care apărarea înţelege să prezinte aceste lucruri, domnul Potra şi cei împreună cu dânsul nu au venit voluntar în România, au venit însoţiţi de poliţiştii români în stare de privare de libertate, ca efect al succesului unei proceduri de extrădare”, a subliniat ministrul Justiţiei.

Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost adus în ţară din Dubai de către o escortă a Poliţiei Române. Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au ajuns pe Aeroportul Otopeni, joi, în jurul orei 16.00.

Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Sursa: News.ro

Etichete: ministrul justitiei, extradare, horatiu potra,

Dată publicare: 20-11-2025 21:03

Articol recomandat de sport.ro
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Aici se joacă barajul Turcia – România! Anunțul venit din Țara Semilunii | GALERIE FOTO
Citește și...
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu sau alt candidat la Primăria Capitalei: ”Este o farsă”
Stiri Politice
Călin Georgescu anunță din nou că nu o susține pe Anca Alexandrescu sau alt candidat la Primăria Capitalei: ”Este o farsă”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu - despre care procurorii spun că a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra și mercenarii săi voiau să preia puterea - refuză să susțină vreun candidat la Primăria Capitalei.

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Recomandări
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un
Stiri externe
Ucraina anunţă că a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru încheierea războiului cu Rusia. "Suntem pregătiţi”

Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune.  

Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO
Stiri Justitie
Prima reacție a lui Horațiu Potra după ce a fost adus în țară. Lista acuzațiilor grave care i se aduc mercenarului. FOTO

Horațiu Potra a fost adus în țară, sub escortă, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei au fost trimiși în judecată, în septembrie, alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale.

Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis
Stiri Justitie
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis

Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Noiembrie 2025

51:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28