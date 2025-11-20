Ministrul Justiției, după aducerea lui Horațiu Potra în țară: „Nu a venit voluntar, ci sub mandat de arestare”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-ar fi exprimat dorinţa de a reveni în România.

Ministrul spune că Potra şi ceilalţi doi care au fost extrădaţi alături de el au ajuns în România „sub coerciţie”, ei fiind aduşi „sub imperiul unui mandat de arestare”. Marinescu susţine că aducerea lui Potra în ţară este „un succes” al autorităţilor române şi că cei trei „se aflau într-un spaţiu destinat privării de libertate”.

„Au venit sub imperiul unui mandat de arestare”

„Aducerea în România a celor trei persoane urmărite internaţional este – şi cred că trebuie să spun acest lucru – un succes al autorităţilor române în cadrul unei proceduri de extrădare. Aceste persoane au părăsit România, au plecat din ţară, aveau un mandat de arestare şi România a fost nevoită să apeleze la instrumentele de cooperare judiciară. (...) Aducerea lor în ţară este, repet, rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor, ci au venit sub imperiul unui mandat de arestare”, a afirmat ministrul Justiţiei, joi seară, la Antena 3.

Marinescu a subliniat că, într-adevăr, faptul că un fugar este de acord cu procedura de extrădare poate simplifica această procedură, dar ea rămâne una de extrădare şi nu de venire voluntară în ţară.

„Ei au venit sub coerciţie în România, au fost aduşi sub imperiul unui mandat de arestare”, a subliniat ministrul.

Replica avocaţilor lui Horaţiu Potra

Avocaţii lui Horaţiu Potra au prezentat aducerea acestuia în ţară drept o hotărâre a clientului lor, despre care spun că a dat dovadă de demnitate şi curaj.

„Poziţia persoanei care este supusă extrădării poate să fie una de conformare sau de contestare a cererii de presare. Cu tot respectul pentru modul în care apărarea înţelege să prezinte aceste lucruri, domnul Potra şi cei împreună cu dânsul nu au venit voluntar în România, au venit însoţiţi de poliţiştii români în stare de privare de libertate, ca efect al succesului unei proceduri de extrădare”, a subliniat ministrul Justiţiei.

Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost adus în ţară din Dubai de către o escortă a Poliţiei Române. Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au ajuns pe Aeroportul Otopeni, joi, în jurul orei 16.00.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













