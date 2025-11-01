Gara din Hamburg a devenit scenă pentru peste 150 de tineri „zombi” care au dansat pe piesa „Thriller” | VIDEO

Ziua de Halloween a fost una cu surprize la Hamburg. În gara centrală a orașului german și-au făcut apariția din senin peste 150 de zombi dansatori.

Tinerii veniți din Germania, Austria și Elveția au pus în scenă o coregrafie-sincron pe ritmurile faimosului hit „Thriller”, al lui Michel Jackson. Spectacolul a fost organizat de un fan club, în colaborare cu mai multe trupe de dans.

Videoclipul piesei „Thriller” a fost lansat de Michael Jackson în urmă cu peste patru decenii și a revoluționat lumea muzicală.

Albumul cu același nume a devenit cel mai bine vândut din istorie, cu peste 66 de milioane de exemplare achiziționate la nivel mondial.

Un bărbat a fost lovit mortal de o mașină chiar în ziua lui de naștere, în Timișoara

