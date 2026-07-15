Primele cercetări arată că victimele s-ar afla în apă de cel mult două luni, iar anchetatorii încearcă acum să le stabilească identitatea și să-l găsească pe criminal.

Un bărbat care pescuia în iazul de lângă satul Dănceni, din Republica Moldova, a făcut descoperirea. Un pachet pe care l-a agățat cu undița conținea rămășițe umane. Omul a alertat autoritățile. Primele scufundări în zonă au dus la identificarea a două victime. Medicii legiști spun că este vorba de două femei: una cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă, între 60 și 70 de ani.

Iulia Pascari, reporter ProTV: „Căutările au continuat și miercuri. Mai mulți scafandri s-au scufundat în încercarea de a identifica și alte părți ale celor două cadavre. Zona a fost restricționată, iar căile de acces au fost păzite de polițiști.”

Scafandrii au verificat întreg perimetrul în care au fost descoperite primele resturi umane. În paralel, anchetatorii au ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale comercianților din apropiere. Anchetatorii spun că trupurile femeilor ar fi fost secționate, iar părțile, aruncate în apă. Legiștii cred că au fost ucise cu aproximativ două luni în urmă.

Locuitorii din Dănceni spun că nu au auzit nimic despre această crimă. Identificarea victimelor este dificilă, iar polițiștii fac apel la cetățeni să anunțe dacă au informații despre dispariția unor femei cu vârste asemănătoare.