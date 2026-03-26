În baza OUG nr. 62/2025, la data de 28 noiembrie 2025, România a transmis Comisiei Europene cererea de asistenţă financiară în cadrul Instrumentului SAFE, însoţită de Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, elaborat de autorităţile române implicate.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă supus aprobării joi în guvern prevede, între altele, introducerea unui nou articol pentru reglementarea cadrului instituţional privind implementarea planului şi administrarea fondurilor alocate României prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului, inclusiv stabilirea rolurilor şi atribuţiilor instituţiilor implicate în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul SAFE, precum şi a mecanismelor de colaborare dintre acestea şi/sau cu Comisia Europeană.

„În considerarea activităţilor şi achiziţiilor prevăzute în plan, implementarea acestuia se asigură de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Informaţii Externe, Autoritatea Naţională a Penitenciarelor, precum şi de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, inclusiv prin administratorii/dezvoltatorii naţionali de infrastructură, atribuţiile fiind prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă”, se explică în nota de fundamentare a proiectului.

Ce este programul SAFE și cum poate beneficia România de el

SAFE este un instrument temporar de urgență, operațional pânã la 31 decembrie 2030, care oferã împrumuturi cu maturitate maximã de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată și o prefinanțare de 15% din împrumut.

Finanțarea în cadrul acestui instrument are și rolul de a stimula o abordare comună pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apãrare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.

Mecanismul lansat de Comisia Europeană pune la dispoziția statelor membre 150 de miliarde de euro, în credite avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente și sprijinirea industriei de apărare.

Dar pentru ca banii să fie accesați, autoritățile de la București trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii noiembrie planuri concrete de investiții.

Comisia Europeană alocă României suma de 16,68 miliarde de euro, prin intermediul noului instrument financiar "Acțiunea pentru securitatea Europei" (SAFE). Aceasta este a doua cea mai mare sumă distribuită unui stat membru, după Polonia, în cadrul acestui program strategic.