„Aş vrea să atrag atenţia asupra unui lucru care încă nu a pătruns în prim-planul mass-media, şi anume programul şi alocarea programului SAFE, acel program de înarmare de 16,7 miliarde de euro, pentru care România se împrumută în totalitate. Atenţie, deci se împrumută de toţi aceşti bani, 16,7 miliarde de euro. Atragem atenţia că toţi aceşti bani vor părăsi România, că beneficiarii nu sunt companii din România, nu sunt companii producătoare de aici şi, într-un moment dificil pe care îl traversează economia României, într-un moment dificil pe care îl traversează bugetul de stat, noi solicităm o dezbatere mai aplicată, cu atenţie asupra economiei româneşti, cu atenţie asupra producătorilor autohtoni, pentru că avem foarte multe firme din acest domeniu al producţiei de utilităţi în ceea ce înseamnă armamentul sau capabilităţi”, a declarat Jianu.

În acest context, Jianu a subliniat că nu este normal ca statul român să se împrumute cu aceste sume, în condiţiile în care fondurile ar urma să părăsească ţara, iar generaţii întregi de români, inclusiv copiii lor, vor suporta povara acestor împrumuturi, fără ca economia naţională să beneficieze de acest program.

Programul SAFE permite statelor membre să îşi extindă investiţiile în domeniul apărării prin achiziţii publice comune din industria europeană de apărare, pentru capabilităţi prioritare, în vederea asigurării interoperabilităţii şi reducerii costurilor.

De asemenea, Ucraina şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) şi Spaţiul Economic European (SEE) pot participa la achiziţii comune, iar statele candidate şi partenere pot contribui la cererea agregată şi negocia participarea industriilor lor.