Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul „indexează” cu inflația peste noapte chiriile din locuințele de stat. Motivul invocat

Guvernul va scumpi chiriile din locuințele de stat pentru prima dată după 18 ani. Tarifele, neactualizate din 2007, vor fi majorate cu rata inflației. Ministerul Dezvoltării a lansat procedura pentru proiectul de Hotărâre.

Cu o întârziere de 18 ani, Guvernul a decis actualizarea chiriilor din locuințele de stat cu rata inflației, conform legii, dintr-o dată. Fără a preciza câte astfel de locuințe sunt și câte venituri estimează că va obține în plus, Guvernul vrea actualizarea acum în 2025 cu rata inflației cumulată 2007-2024, conform unui proiect de lege, aflat în dezbatere publică.

Proiectul vizează, pe lângă locuințele de stat, și actualizarea tarifelor pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție, căminele pentru angajații companiilor și societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, precum și pentru curțile și grădinile aferente acestora.

Tarifele, neactualizate din 2007

Ministerul Dezvoltării va actualiza tariful de bază al chiriei, în funcție de inflația acumulată, așa cum cere legea să se întâmple anual. Ultima actualizare a fost făcută însă în 2007, așa că se estimează că toate aceste chirii se vor dubla.

„Actualizarea tarifelor de chirie va asigura un echilibru just în raport cu condițiile economice actuale, permițând administrațiilor locale și instituțiilor publice să beneficieze de venituri echitabile din exploatarea acestor spații. Totodată, se va evita distorsionarea pieței imobiliare prin menținerea unor tarife de chirie artificial de mici comparativ cu prețurile pieței private”, este motivarea oficială a proiectului.

Măsura se va aplica locuințelor aflate în domeniul public sau privat al statului. Nu intră în această categorie cele ANL destinate tinerilor și nici cele administrate de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru care chiriile se calculează după alte reguli.

Proiectul introduce și limite clare în funcție de salariile familiilor. Pentru locuințele sociale, chiria nu va putea depăși 10% din venitul net lunar calculat ca medie pe ultimele 12 luni. Pentru ceilalți chiriași, suma va fi plafonată la 15% pentru cei care au un venit sub salariul mediu net sau 25% pentru cei care câștigă peste medie.

„În unele cazuri, locuințele de serviciu, sociale, de intervenție și căminele pentru salariați au chirii de câteva zeci de lei pe lună. De exemplu, pentru un apartament de 50 de metri pătrați cu 2 camere, în prezent chiriașii plătesc 42 de lei. După actualizare, suma ar urma să crească la 94 de lei. Pentru 3 camere, majorarea va fi de la 67 de lei la 150 de lei pe lună, iar pentru o locuință mai mare, care are aproximativ 120 de metri pătrați, chiria va ajunge la 226 de lei pe lună”, explică corespondetul Știrile ProTV, Delia Bîrla.

Potrivit Institutului Național de Statistică, statul român are cam 1% din totalul locuințelor din țară.

Documentul notei de fundamentare poate fi accesat la finalul articolului.

Magistrații care stau în locuințe de serviciu cu chirie de 60 lei/ lună

Peste 80 de persoane, foşti sau actuali magistraţi, avocaţi sau notari, stau în locuinţe de serviciu ale Ministerului Justiţiei şi plătesc chirii modice între 60 şi 197 de lei. 36 dintre ei sunt pensionari ”speciali”, potrivit unui reportaj Europa Liberă.

Ministerul Justiției nu a contestat veridicitatea informațiilor privind chiriile de 60 de lei pe lună plătite inclusiv de magistrații cu pensii speciale.Ministerul a spus doar că legea a fost respectată, iar respectivele tarife din anii 1990 nu au mai fost actualizate nici până la această dată.

Ministerul Justiţiei a refuzat să divulge numele lor, invocând protecţia datelor cu caracter personal. Ca top al chiriilor plătite, 15 persoane plătesc 197 de lei – suma maximă; 13 – 194 de lei, iar 12 suma minimă – 60 de lei. 36 dintre chiriaşi sunt pensionari ”speciali”.

Unii au părăsit sistemul de mai bine de zece ani şi au păstrat locuinţele, deşi aveau deja proprietăţi în judeţul Ilfov, conform declaraţiilor de avere.

La finalul lui 2022, prin Legea 303/2022, Parlamentul a instituit interdicţia de a mai avea o locuinţă de serviciu după ieşirea la pensie, însă actul normativ nu a afectat chiriaşii cu contracte active.

Ministerul Justiţiei a refuzat, de asemenea, să precizeze durata pentru care aceste contracte mai sunt valabile.

Informaţii publice consultate de jurnaliştii Europa Liberă, confirmate de surse oficiale, au permis identificarea unora dintre cei care locuiesc în aceste imobile. Printre ei se află Valentin Bădiţă, Mihail Dafina şi Ingrid Luciana Mocanu.

